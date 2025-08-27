货币 / GRMN
GRMN: Garmin Ltd (Switzerland)
237.05 USD 0.30 (0.13%)
版块: 技术 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日GRMN汇率已更改0.13%。当日，交易品种以低点235.94和高点237.71进行交易。
关注Garmin Ltd (Switzerland)动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
GRMN新闻
- SPY ETF News, 9/17/2025 - TipRanks.com
- SPY ETF News, 9/16/2025 - TipRanks.com
- VOO ETF News, 9/11/2025 - TipRanks.com
- Garmin (GRMN) Stock Dips While Market Gains: Key Facts
- SPY ETF News, 9/10/2025 - TipRanks.com
- HAYW or GRMN: Which Is the Better Value Stock Right Now?
- Garmin unveils rechargeable Rally 110 and 210 cycling power meters
- Garmin unveils Edge 550 and 850 cycling computers with enhanced training features
- VOO ETF News, 9/8/2025 - TipRanks.com
- Top 50 High-Quality Dividend Stocks For September 2025
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 7
- SPY ETF News, 9/5/2025 - TipRanks.com
- SPY ETF News, 9/3/2025 - TipRanks.com
- Garmin unveils first smartwatch with satellite connectivity
- Garmin launches premium GPS handheld with off-grid photo sharing
- VOO ETF News, 9/3/2025 - TipRanks.com
- Garmin (GRMN) Upgraded to Buy: What Does It Mean for the Stock?
- SPY ETF News, 9/1/2025 - TipRanks.com
- Garmin (GRMN) Up 10.2% Since Last Earnings Report: Can It Continue?
- SPY ETF News, 8/29/2025 - TipRanks.com
- If You Invested $1000 in Garmin a Decade Ago, This is How Much It'd Be Worth Now
- SPY ETF News, 8/28/2025 - TipRanks.com
- Garmin: Navigating the Future of Wearable Technology
- SPY ETF News, 8/27/2025 - TipRanks.com
日范围
235.94 237.71
年范围
160.94 246.50
- 前一天收盘价
- 236.75
- 开盘价
- 237.33
- 卖价
- 237.05
- 买价
- 237.35
- 最低价
- 235.94
- 最高价
- 237.71
- 交易量
- 118
- 日变化
- 0.13%
- 月变化
- -0.21%
- 6个月变化
- 9.90%
- 年变化
- 34.66%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值