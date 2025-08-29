CotizacionesSecciones
GRMN: Garmin Ltd (Switzerland)

234.07 USD 2.68 (1.13%)
Sector: Tecnología Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de GRMN de hoy ha cambiado un -1.13%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 233.01, mientras que el máximo ha alcanzado 238.33.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Garmin Ltd (Switzerland). El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Rango diario
233.01 238.33
Rango anual
160.94 246.50
Cierres anteriores
236.75
Open
237.33
Bid
234.07
Ask
234.37
Low
233.01
High
238.33
Volumen
865
Cambio diario
-1.13%
Cambio mensual
-1.46%
Cambio a 6 meses
8.52%
Cambio anual
32.97%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B