Divisas / GRMN
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
GRMN: Garmin Ltd (Switzerland)
234.07 USD 2.68 (1.13%)
Sector: Tecnología Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de GRMN de hoy ha cambiado un -1.13%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 233.01, mientras que el máximo ha alcanzado 238.33.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Garmin Ltd (Switzerland). El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
GRMN News
- Garmin (GRMN) Falls More Steeply Than Broader Market: What Investors Need to Know
- Garmin se asocia con King’s College London para investigación en salud materna
- Garmin se asocia con King’s College London para investigación en salud materna
- Garmin partners with King’s College London for maternal health research
- Flex and Renesas Team Up for Advanced Power Management Solutions
- SPY ETF News, 9/17/2025 - TipRanks.com
- SPY ETF News, 9/16/2025 - TipRanks.com
- VOO ETF News, 9/11/2025 - TipRanks.com
- Garmin (GRMN) Stock Dips While Market Gains: Key Facts
- SPY ETF News, 9/10/2025 - TipRanks.com
- HAYW or GRMN: Which Is the Better Value Stock Right Now?
- Garmin unveils rechargeable Rally 110 and 210 cycling power meters
- Garmin unveils Edge 550 and 850 cycling computers with enhanced training features
- VOO ETF News, 9/8/2025 - TipRanks.com
- Top 50 High-Quality Dividend Stocks For September 2025
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 7
- SPY ETF News, 9/5/2025 - TipRanks.com
- SPY ETF News, 9/3/2025 - TipRanks.com
- Garmin unveils first smartwatch with satellite connectivity
- Garmin launches premium GPS handheld with off-grid photo sharing
- VOO ETF News, 9/3/2025 - TipRanks.com
- Garmin (GRMN) Upgraded to Buy: What Does It Mean for the Stock?
- SPY ETF News, 9/1/2025 - TipRanks.com
- Garmin (GRMN) Up 10.2% Since Last Earnings Report: Can It Continue?
Rango diario
233.01 238.33
Rango anual
160.94 246.50
- Cierres anteriores
- 236.75
- Open
- 237.33
- Bid
- 234.07
- Ask
- 234.37
- Low
- 233.01
- High
- 238.33
- Volumen
- 865
- Cambio diario
- -1.13%
- Cambio mensual
- -1.46%
- Cambio a 6 meses
- 8.52%
- Cambio anual
- 32.97%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B