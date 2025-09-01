FiyatlarBölümler
Dövizler / GRMN
GRMN: Garmin Ltd (Switzerland)

234.97 USD 2.31 (0.97%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

GRMN fiyatı bugün -0.97% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 234.76 ve Yüksek fiyatı olarak 238.52 aralığında işlem gördü.

Garmin Ltd (Switzerland) hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

GRMN haberleri

Günlük aralık
234.76 238.52
Yıllık aralık
160.94 246.50
Önceki kapanış
237.28
Açılış
238.34
Satış
234.97
Alış
235.27
Düşük
234.76
Yüksek
238.52
Hacim
1.326 K
Günlük değişim
-0.97%
Aylık değişim
-1.09%
6 aylık değişim
8.94%
Yıllık değişim
33.48%
