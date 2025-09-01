Dövizler / GRMN
GRMN: Garmin Ltd (Switzerland)
234.97 USD 2.31 (0.97%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
GRMN fiyatı bugün -0.97% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 234.76 ve Yüksek fiyatı olarak 238.52 aralığında işlem gördü.
Garmin Ltd (Switzerland) hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
234.76 238.52
Yıllık aralık
160.94 246.50
- Önceki kapanış
- 237.28
- Açılış
- 238.34
- Satış
- 234.97
- Alış
- 235.27
- Düşük
- 234.76
- Yüksek
- 238.52
- Hacim
- 1.326 K
- Günlük değişim
- -0.97%
- Aylık değişim
- -1.09%
- 6 aylık değişim
- 8.94%
- Yıllık değişim
- 33.48%
