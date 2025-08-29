Währungen / GRMN
GRMN: Garmin Ltd (Switzerland)
237.28 USD 3.21 (1.37%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von GRMN hat sich für heute um 1.37% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 234.00 bis zu einem Hoch von 238.31 gehandelt.
Verfolgen Sie die Garmin Ltd (Switzerland)-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
GRMN News
- Garmin stock rating reiterated by KeyBanc, cites business resilience
- Garmin (GRMN) Falls More Steeply Than Broader Market: What Investors Need to Know
- Garmin wird exklusiver Smartwatch-Partner für KI-gestützte Gesundheitsstudie des King’s College London
- Garmin partners with King’s College London for maternal health research
- Flex and Renesas Team Up for Advanced Power Management Solutions
- SPY ETF News, 9/17/2025 - TipRanks.com
- SPY ETF News, 9/16/2025 - TipRanks.com
- VOO ETF News, 9/11/2025 - TipRanks.com
- Garmin (GRMN) Stock Dips While Market Gains: Key Facts
- SPY ETF News, 9/10/2025 - TipRanks.com
- HAYW or GRMN: Which Is the Better Value Stock Right Now?
- Garmin unveils rechargeable Rally 110 and 210 cycling power meters
- Garmin unveils Edge 550 and 850 cycling computers with enhanced training features
- VOO ETF News, 9/8/2025 - TipRanks.com
- Top 50 High-Quality Dividend Stocks For September 2025
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 7
- SPY ETF News, 9/5/2025 - TipRanks.com
- SPY ETF News, 9/3/2025 - TipRanks.com
- Garmin unveils first smartwatch with satellite connectivity
- Garmin launches premium GPS handheld with off-grid photo sharing
- VOO ETF News, 9/3/2025 - TipRanks.com
- Garmin (GRMN) Upgraded to Buy: What Does It Mean for the Stock?
- SPY ETF News, 9/1/2025 - TipRanks.com
- Garmin (GRMN) Up 10.2% Since Last Earnings Report: Can It Continue?
Tagesspanne
234.00 238.31
Jahresspanne
160.94 246.50
- Vorheriger Schlusskurs
- 234.07
- Eröffnung
- 234.00
- Bid
- 237.28
- Ask
- 237.58
- Tief
- 234.00
- Hoch
- 238.31
- Volumen
- 918
- Tagesänderung
- 1.37%
- Monatsänderung
- -0.11%
- 6-Monatsänderung
- 10.01%
- Jahresänderung
- 34.80%
