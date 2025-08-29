KurseKategorien
Währungen / GRMN
Zurück zum Aktien

GRMN: Garmin Ltd (Switzerland)

237.28 USD 3.21 (1.37%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von GRMN hat sich für heute um 1.37% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 234.00 bis zu einem Hoch von 238.31 gehandelt.

Verfolgen Sie die Garmin Ltd (Switzerland)-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

GRMN News

Tagesspanne
234.00 238.31
Jahresspanne
160.94 246.50
Vorheriger Schlusskurs
234.07
Eröffnung
234.00
Bid
237.28
Ask
237.58
Tief
234.00
Hoch
238.31
Volumen
918
Tagesänderung
1.37%
Monatsänderung
-0.11%
6-Monatsänderung
10.01%
Jahresänderung
34.80%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K