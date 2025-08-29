Devises / GRMN
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
GRMN: Garmin Ltd (Switzerland)
234.97 USD 2.31 (0.97%)
Secteur: Technologie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de GRMN a changé de -0.97% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 234.76 et à un maximum de 238.52.
Suivez la dynamique Garmin Ltd (Switzerland). Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
GRMN Nouvelles
- Garmin stock rating reiterated by KeyBanc, cites business resilience
- Garmin (GRMN) Falls More Steeply Than Broader Market: What Investors Need to Know
- Garmin s’associe à King’s College London pour la recherche sur la santé maternelle
- Garmin partners with King’s College London for maternal health research
- Flex and Renesas Team Up for Advanced Power Management Solutions
- SPY ETF News, 9/17/2025 - TipRanks.com
- SPY ETF News, 9/16/2025 - TipRanks.com
- VOO ETF News, 9/11/2025 - TipRanks.com
- Garmin (GRMN) Stock Dips While Market Gains: Key Facts
- SPY ETF News, 9/10/2025 - TipRanks.com
- HAYW or GRMN: Which Is the Better Value Stock Right Now?
- Garmin unveils rechargeable Rally 110 and 210 cycling power meters
- Garmin unveils Edge 550 and 850 cycling computers with enhanced training features
- VOO ETF News, 9/8/2025 - TipRanks.com
- Top 50 High-Quality Dividend Stocks For September 2025
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 7
- SPY ETF News, 9/5/2025 - TipRanks.com
- SPY ETF News, 9/3/2025 - TipRanks.com
- Garmin unveils first smartwatch with satellite connectivity
- Garmin launches premium GPS handheld with off-grid photo sharing
- VOO ETF News, 9/3/2025 - TipRanks.com
- Garmin (GRMN) Upgraded to Buy: What Does It Mean for the Stock?
- SPY ETF News, 9/1/2025 - TipRanks.com
- Garmin (GRMN) Up 10.2% Since Last Earnings Report: Can It Continue?
Range quotidien
234.76 238.52
Range Annuel
160.94 246.50
- Clôture Précédente
- 237.28
- Ouverture
- 238.34
- Bid
- 234.97
- Ask
- 235.27
- Plus Bas
- 234.76
- Plus Haut
- 238.52
- Volume
- 1.326 K
- Changement quotidien
- -0.97%
- Changement Mensuel
- -1.09%
- Changement à 6 Mois
- 8.94%
- Changement Annuel
- 33.48%
20 septembre, samedi