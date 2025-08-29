CotationsSections
Devises / GRMN
GRMN: Garmin Ltd (Switzerland)

234.97 USD 2.31 (0.97%)
Secteur: Technologie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de GRMN a changé de -0.97% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 234.76 et à un maximum de 238.52.

Suivez la dynamique Garmin Ltd (Switzerland). Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
234.76 238.52
Range Annuel
160.94 246.50
Clôture Précédente
237.28
Ouverture
238.34
Bid
234.97
Ask
235.27
Plus Bas
234.76
Plus Haut
238.52
Volume
1.326 K
Changement quotidien
-0.97%
Changement Mensuel
-1.09%
Changement à 6 Mois
8.94%
Changement Annuel
33.48%
