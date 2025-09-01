通貨 / GRMN
GRMN: Garmin Ltd (Switzerland)
237.28 USD 3.21 (1.37%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
GRMNの今日の為替レートは、1.37%変化しました。日中、通貨は1あたり234.00の安値と238.31の高値で取引されました。
Garmin Ltd (Switzerland)ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
GRMN News
1日のレンジ
234.00 238.31
1年のレンジ
160.94 246.50
- 以前の終値
- 234.07
- 始値
- 234.00
- 買値
- 237.28
- 買値
- 237.58
- 安値
- 234.00
- 高値
- 238.31
- 出来高
- 918
- 1日の変化
- 1.37%
- 1ヶ月の変化
- -0.11%
- 6ヶ月の変化
- 10.01%
- 1年の変化
- 34.80%
