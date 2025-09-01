クォートセクション
通貨 / GRMN
GRMN: Garmin Ltd (Switzerland)

237.28 USD 3.21 (1.37%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

GRMNの今日の為替レートは、1.37%変化しました。日中、通貨は1あたり234.00の安値と238.31の高値で取引されました。

Garmin Ltd (Switzerland)ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

1日のレンジ
234.00 238.31
1年のレンジ
160.94 246.50
以前の終値
234.07
始値
234.00
買値
237.28
買値
237.58
安値
234.00
高値
238.31
出来高
918
1日の変化
1.37%
1ヶ月の変化
-0.11%
6ヶ月の変化
10.01%
1年の変化
34.80%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K