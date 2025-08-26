КотировкиРазделы
GRMN: Garmin Ltd (Switzerland)

236.75 USD 0.84 (0.36%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс GRMN за сегодня изменился на 0.36%. При этом минимальная цена на торгах достигала 233.78, а максимальная — 237.19.

Следите за динамикой Garmin Ltd (Switzerland). Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
233.78 237.19
Годовой диапазон
160.94 246.50
Предыдущее закрытие
235.91
Open
234.15
Bid
236.75
Ask
237.05
Low
233.78
High
237.19
Объем
1.006 K
Дневное изменение
0.36%
Месячное изменение
-0.34%
6-месячное изменение
9.76%
Годовое изменение
34.49%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.