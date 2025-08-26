Валюты / GRMN
GRMN: Garmin Ltd (Switzerland)
236.75 USD 0.84 (0.36%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс GRMN за сегодня изменился на 0.36%. При этом минимальная цена на торгах достигала 233.78, а максимальная — 237.19.
Следите за динамикой Garmin Ltd (Switzerland). Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
233.78 237.19
Годовой диапазон
160.94 246.50
- Предыдущее закрытие
- 235.91
- Open
- 234.15
- Bid
- 236.75
- Ask
- 237.05
- Low
- 233.78
- High
- 237.19
- Объем
- 1.006 K
- Дневное изменение
- 0.36%
- Месячное изменение
- -0.34%
- 6-месячное изменение
- 9.76%
- Годовое изменение
- 34.49%
