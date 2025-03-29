- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
FXH: First Trust Health Care AlphaDEX
A taxa do FXH para hoje mudou para -0.68%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 113.31 e o mais alto foi 113.91.
Veja a dinâmica do par de moedas First Trust Health Care AlphaDEX. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FXH Notícias
- Should You Invest in the First Trust Health Care AlphaDEX ETF (FXH)?
- Equity Sector Rotation Chartbook, September 2025 - Running Hot And Narrow
- Can AI Help Revitalize The Healthcare Sector For Equity Investors?
- How New Treatments And U.S. Policy Changes Are Driving Healthcare Stocks
- Earnings Offer Evidence That U.S. Stocks Can Keep On Keepin' On
- Harnessing Nature's Wisdom: Gene-Editing Therapy For Cardiovascular Disease
- Key Takeaways From Equity Earnings Calls: Q2 2025
- Mega-Cap Crowding Steers Managers To Japan, Europe
- U.S. Investor Risk Aversion Returns, Expectations Of Losses Deepen In August
- Is First Trust Health Care AlphaDEX ETF (FXH) a Strong ETF Right Now?
- Retail Investors Boost U.S. Equity Buying, Institutions Slow Stock Selling In July
- Should You Invest in the First Trust Health Care AlphaDEX ETF (FXH)?
- 4 Calls For Trump’s Pharmaceutical Tariffs
- 2025 Midyear Outlook - Hope Is Not A Strategy
- Who Will Benefit From Deregulation?
- Midyear Macro Outlook: A New Dawn Of Uncertainty
- The HealthCare Sector: A Look At Sector Earnings Trends
- 3 Areas Of Focus As U.S. Earnings Strength Continues
- Healthcare Sector Checkup As U.S. Looks To Change Regulations
- Institutional, Retail Investors Shed $27B In US Stocks In Early April Sell-Off
- How Will New Tariffs Impact Your Investment Portfolio In 2025?
- The Great Transformation: Riding The Wave Of Change
- U.S. Consumers To Be Hit Hardest By Pharmaceutical Tariffs
- Trade Turbulence And The Tariff-ic Mess For Investors
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de FXH hoje?
Hoje First Trust Health Care AlphaDEX (FXH) está avaliado em 113.31. O instrumento é negociado dentro de 113.31 - 113.91, o fechamento de ontem foi 114.09, e o volume de negociação atingiu 25. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de FXH em tempo real.
As ações de First Trust Health Care AlphaDEX pagam dividendos?
Atualmente First Trust Health Care AlphaDEX está avaliado em 113.31. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 4.49% e USD. Monitore os movimentos de FXH no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de FXH?
Você pode comprar ações de First Trust Health Care AlphaDEX (FXH) pelo preço atual 113.31. Ordens geralmente são executadas perto de 113.31 ou 113.61, enquanto 25 e -0.42% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de FXH no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de FXH?
Investir em First Trust Health Care AlphaDEX envolve considerar a faixa anual 91.92 - 114.39 e o preço atual 113.31. Muitos comparam 2.37% e 13.86% antes de enviar ordens em 113.31 ou 113.61. Estude as mudanças diárias de preço de FXH no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações First Trust Health Care AlphaDEX Fund?
O maior preço de First Trust Health Care AlphaDEX Fund (FXH) no último ano foi 114.39. As ações oscilaram bastante dentro de 91.92 - 114.39, e a comparação com 114.09 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de First Trust Health Care AlphaDEX no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações First Trust Health Care AlphaDEX Fund?
O menor preço de First Trust Health Care AlphaDEX Fund (FXH) no ano foi 91.92. A comparação com o preço atual 113.31 e 91.92 - 114.39 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de FXH em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de FXH?
No passado First Trust Health Care AlphaDEX passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 114.09 e 4.49% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 114.09
- Open
- 113.79
- Bid
- 113.31
- Ask
- 113.61
- Low
- 113.31
- High
- 113.91
- Volume
- 25
- Mudança diária
- -0.68%
- Mudança mensal
- 2.37%
- Mudança de 6 meses
- 13.86%
- Mudança anual
- 4.49%