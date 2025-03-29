CotaçõesSeções
Moedas / FXH
Voltar para Ações

FXH: First Trust Health Care AlphaDEX

113.31 USD 0.78 (0.68%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do FXH para hoje mudou para -0.68%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 113.31 e o mais alto foi 113.91.

Veja a dinâmica do par de moedas First Trust Health Care AlphaDEX. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Tela cheia
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

FXH Notícias

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de FXH hoje?

Hoje First Trust Health Care AlphaDEX (FXH) está avaliado em 113.31. O instrumento é negociado dentro de 113.31 - 113.91, o fechamento de ontem foi 114.09, e o volume de negociação atingiu 25. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de FXH em tempo real.

As ações de First Trust Health Care AlphaDEX pagam dividendos?

Atualmente First Trust Health Care AlphaDEX está avaliado em 113.31. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 4.49% e USD. Monitore os movimentos de FXH no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de FXH?

Você pode comprar ações de First Trust Health Care AlphaDEX (FXH) pelo preço atual 113.31. Ordens geralmente são executadas perto de 113.31 ou 113.61, enquanto 25 e -0.42% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de FXH no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de FXH?

Investir em First Trust Health Care AlphaDEX envolve considerar a faixa anual 91.92 - 114.39 e o preço atual 113.31. Muitos comparam 2.37% e 13.86% antes de enviar ordens em 113.31 ou 113.61. Estude as mudanças diárias de preço de FXH no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações First Trust Health Care AlphaDEX Fund?

O maior preço de First Trust Health Care AlphaDEX Fund (FXH) no último ano foi 114.39. As ações oscilaram bastante dentro de 91.92 - 114.39, e a comparação com 114.09 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de First Trust Health Care AlphaDEX no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações First Trust Health Care AlphaDEX Fund?

O menor preço de First Trust Health Care AlphaDEX Fund (FXH) no ano foi 91.92. A comparação com o preço atual 113.31 e 91.92 - 114.39 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de FXH em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de FXH?

No passado First Trust Health Care AlphaDEX passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 114.09 e 4.49% após os eventos corporativos.

Faixa diária
113.31 113.91
Faixa anual
91.92 114.39
Fechamento anterior
114.09
Open
113.79
Bid
113.31
Ask
113.61
Low
113.31
High
113.91
Volume
25
Mudança diária
-0.68%
Mudança mensal
2.37%
Mudança de 6 meses
13.86%
Mudança anual
4.49%
06 outubro, segunda-feira