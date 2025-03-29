- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
FXH: First Trust Health Care AlphaDEX
FXH fiyatı bugün -0.68% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 113.24 ve Yüksek fiyatı olarak 113.91 aralığında işlem gördü.
First Trust Health Care AlphaDEX hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FXH haberleri
- Should You Invest in the First Trust Health Care AlphaDEX ETF (FXH)?
- Equity Sector Rotation Chartbook, September 2025 - Running Hot And Narrow
- Can AI Help Revitalize The Healthcare Sector For Equity Investors?
- How New Treatments And U.S. Policy Changes Are Driving Healthcare Stocks
- Earnings Offer Evidence That U.S. Stocks Can Keep On Keepin' On
- Harnessing Nature's Wisdom: Gene-Editing Therapy For Cardiovascular Disease
- Key Takeaways From Equity Earnings Calls: Q2 2025
- Mega-Cap Crowding Steers Managers To Japan, Europe
- U.S. Investor Risk Aversion Returns, Expectations Of Losses Deepen In August
- Is First Trust Health Care AlphaDEX ETF (FXH) a Strong ETF Right Now?
- Retail Investors Boost U.S. Equity Buying, Institutions Slow Stock Selling In July
- Should You Invest in the First Trust Health Care AlphaDEX ETF (FXH)?
- 4 Calls For Trump’s Pharmaceutical Tariffs
- 2025 Midyear Outlook - Hope Is Not A Strategy
- Who Will Benefit From Deregulation?
- Midyear Macro Outlook: A New Dawn Of Uncertainty
- The HealthCare Sector: A Look At Sector Earnings Trends
- 3 Areas Of Focus As U.S. Earnings Strength Continues
- Healthcare Sector Checkup As U.S. Looks To Change Regulations
- Institutional, Retail Investors Shed $27B In US Stocks In Early April Sell-Off
- How Will New Tariffs Impact Your Investment Portfolio In 2025?
- The Great Transformation: Riding The Wave Of Change
- U.S. Consumers To Be Hit Hardest By Pharmaceutical Tariffs
- Trade Turbulence And The Tariff-ic Mess For Investors
Sıkça sorulan sorular
FXH hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor?
Bugün First Trust Health Care AlphaDEX hisse senedi 113.31 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 113.24 - 113.91 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 114.09 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 29 değerine ulaştı. FXH canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.
First Trust Health Care AlphaDEX hisse senedi temettü ödüyor mu?
First Trust Health Care AlphaDEX hisse senedi şu anda 113.31 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 4.49% ve USD değerlerini izler. FXH hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.
FXH hisse senedi nasıl alınır?
First Trust Health Care AlphaDEX hisselerini şu anki 113.31 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 113.31 ve Ask 113.61 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 29 ve günlük değişim oranı -0.42% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte FXH fiyat hareketlerini takip edin.
FXH hisse senedine nasıl yatırım yapılır?
First Trust Health Care AlphaDEX hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 91.92 - 114.39 ve mevcut fiyatı 113.31 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 113.31 veya Ask 113.61 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı 2.37% ve 6 aylık değişim oranı 13.86% değerlerini karşılaştırır. FXH fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.
First Trust Health Care AlphaDEX Fund hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu?
First Trust Health Care AlphaDEX Fund hisse senedi yıllık olarak 114.39 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 91.92 - 114.39). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 114.09 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak First Trust Health Care AlphaDEX performansını takip edin.
First Trust Health Care AlphaDEX Fund hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü?
First Trust Health Care AlphaDEX Fund (FXH) hisse senedi yıllık olarak en düşük 91.92 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 113.31 ve hareket ettiği yıllık aralık 91.92 - 114.39 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki FXH fiyat hareketlerini izleyin.
FXH hisse senedi bölünmesi ne zaman gerçekleşti?
First Trust Health Care AlphaDEX geçmişte hisse senedi bölünmelerinden geçmiştir. Bu değişiklikler, şirket eylemlerinden sonra, açılış fiyatı , önceki kapanış fiyatı 114.09 ve yıllık değişim oranı 4.49% değerlerinde görülebilir.
- Önceki kapanış
- 114.09
- Açılış
- 113.79
- Satış
- 113.31
- Alış
- 113.61
- Düşük
- 113.24
- Yüksek
- 113.91
- Hacim
- 29
- Günlük değişim
- -0.68%
- Aylık değişim
- 2.37%
- 6 aylık değişim
- 13.86%
- Yıllık değişim
- 4.49%
- Açıklanan
-
- Beklenti
- $33.988 B
- Önceki
- $-78.311 B
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- $280.464 B
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- $358.775 B
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- 3.485%
- Açıklanan
-
- Beklenti
- $11.24 B
- Önceki
- $16.01 B