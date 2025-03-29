- Aperçu
FXH: First Trust Health Care AlphaDEX
Le taux de change de FXH a changé de -0.16% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 113.74 et à un maximum de 113.91.
Suivez la dynamique First Trust Health Care AlphaDEX. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
FXH Nouvelles
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action FXH aujourd'hui ?
L'action First Trust Health Care AlphaDEX est cotée à 113.91 aujourd'hui. Elle se négocie dans 113.74 - 113.91, a clôturé hier à 114.09 et son volume d'échange a atteint 4. Le graphique en temps réel du cours de FXH présente ces mises à jour.
L'action First Trust Health Care AlphaDEX verse-t-elle des dividendes ?
First Trust Health Care AlphaDEX est actuellement valorisé à 113.91. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 5.04% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de FXH.
Comment acheter des actions FXH ?
Vous pouvez acheter des actions First Trust Health Care AlphaDEX au cours actuel de 113.91. Les ordres sont généralement placés à proximité de 113.91 ou de 114.21, le 4 et le 0.11% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de FXH sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action FXH ?
Investir dans First Trust Health Care AlphaDEX implique de prendre en compte la fourchette annuelle 91.92 - 114.39 et le prix actuel 113.91. Beaucoup comparent 2.91% et 14.46% avant de passer des ordres à 113.91 ou 114.21. Consultez le graphique du cours de FXH en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action First Trust Health Care AlphaDEX Fund ?
Le cours le plus élevé de First Trust Health Care AlphaDEX Fund l'année dernière était 114.39. Au cours de 91.92 - 114.39, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 114.09 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de First Trust Health Care AlphaDEX sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action First Trust Health Care AlphaDEX Fund ?
Le cours le plus bas de First Trust Health Care AlphaDEX Fund (FXH) sur l'année a été 91.92. Sa comparaison avec 113.91 et 91.92 - 114.39 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de FXH sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action FXH a-t-elle été divisée ?
First Trust Health Care AlphaDEX a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 114.09 et 5.04% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 114.09
- Ouverture
- 113.79
- Bid
- 113.91
- Ask
- 114.21
- Plus Bas
- 113.74
- Plus Haut
- 113.91
- Volume
- 4
- Changement quotidien
- -0.16%
- Changement Mensuel
- 2.91%
- Changement à 6 Mois
- 14.46%
- Changement Annuel
- 5.04%