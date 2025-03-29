FXH: First Trust Health Care AlphaDEX
今日FXH汇率已更改-0.68%。当日，交易品种以低点113.31和高点113.91进行交易。
关注First Trust Health Care AlphaDEX动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
FXH新闻
常见问题解答
FXH股票今天的价格是多少？
First Trust Health Care AlphaDEX股票今天的定价为113.31。它在113.31 - 113.91范围内交易，昨天的收盘价为114.09，交易量达到25。FXH的实时价格图表显示了这些更新。
First Trust Health Care AlphaDEX股票是否支付股息？
First Trust Health Care AlphaDEX目前的价值为113.31。股息政策取决于公司，而投资者也会关注4.49%和USD。实时查看图表以跟踪FXH走势。
如何购买FXH股票？
您可以以113.31的当前价格购买First Trust Health Care AlphaDEX股票。订单通常设置在113.31或113.61附近，而25和-0.42%显示市场活动。立即关注FXH的实时图表更新。
如何投资FXH股票？
投资First Trust Health Care AlphaDEX需要考虑年度范围91.92 - 114.39和当前价格113.31。许多人在以113.31或113.61下订单之前，会比较2.37%和。实时查看FXH价格图表，了解每日变化。
First Trust Health Care AlphaDEX Fund股票的最高价格是多少？
在过去一年中，First Trust Health Care AlphaDEX Fund的最高价格是114.39。在91.92 - 114.39内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪First Trust Health Care AlphaDEX的绩效。
First Trust Health Care AlphaDEX Fund股票的最低价格是多少？
First Trust Health Care AlphaDEX Fund（FXH）的最低价格为91.92。将其与当前的113.31和91.92 - 114.39进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FXH在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
FXH股票是什么时候拆分的？
First Trust Health Care AlphaDEX历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、114.09和4.49%中可见。
- 前一天收盘价
- 114.09
- 开盘价
- 113.79
- 卖价
- 113.31
- 买价
- 113.61
- 最低价
- 113.31
- 最高价
- 113.91
- 交易量
- 25
- 日变化
- -0.68%
- 月变化
- 2.37%
- 6个月变化
- 13.86%
- 年变化
- 4.49%