FXH: First Trust Health Care AlphaDEX

113.31 USD 0.78 (0.68%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日FXH汇率已更改-0.68%。当日，交易品种以低点113.31和高点113.91进行交易。

关注First Trust Health Care AlphaDEX动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

FXH股票今天的价格是多少？

First Trust Health Care AlphaDEX股票今天的定价为113.31。它在113.31 - 113.91范围内交易，昨天的收盘价为114.09，交易量达到25。FXH的实时价格图表显示了这些更新。

First Trust Health Care AlphaDEX股票是否支付股息？

First Trust Health Care AlphaDEX目前的价值为113.31。股息政策取决于公司，而投资者也会关注4.49%和USD。实时查看图表以跟踪FXH走势。

如何购买FXH股票？

您可以以113.31的当前价格购买First Trust Health Care AlphaDEX股票。订单通常设置在113.31或113.61附近，而25和-0.42%显示市场活动。立即关注FXH的实时图表更新。

如何投资FXH股票？

投资First Trust Health Care AlphaDEX需要考虑年度范围91.92 - 114.39和当前价格113.31。许多人在以113.31或113.61下订单之前，会比较2.37%和。实时查看FXH价格图表，了解每日变化。

First Trust Health Care AlphaDEX Fund股票的最高价格是多少？

在过去一年中，First Trust Health Care AlphaDEX Fund的最高价格是114.39。在91.92 - 114.39内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪First Trust Health Care AlphaDEX的绩效。

First Trust Health Care AlphaDEX Fund股票的最低价格是多少？

First Trust Health Care AlphaDEX Fund（FXH）的最低价格为91.92。将其与当前的113.31和91.92 - 114.39进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FXH在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

FXH股票是什么时候拆分的？

First Trust Health Care AlphaDEX历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、114.09和4.49%中可见。

日范围
113.31 113.91
年范围
91.92 114.39
前一天收盘价
114.09
开盘价
113.79
卖价
113.31
买价
113.61
最低价
113.31
最高价
113.91
交易量
25
日变化
-0.68%
月变化
2.37%
6个月变化
13.86%
年变化
4.49%
06 十月, 星期一