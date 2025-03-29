CotizacionesSecciones
Divisas / FXH
Volver a Acciones

FXH: First Trust Health Care AlphaDEX

113.31 USD 0.78 (0.68%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de FXH de hoy ha cambiado un -0.68%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 113.31, mientras que el máximo ha alcanzado 113.91.

Siga la dinámica de la pareja de divisas First Trust Health Care AlphaDEX. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Gráfico a pantalla completa
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

FXH News

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el precio de las acciones de FXH hoy?

First Trust Health Care AlphaDEX (FXH) se evalúa hoy en 113.31. El instrumento se negocia dentro de 113.31 - 113.91; el cierre de ayer ha sido 114.09 y el volumen comercial ha alcanzado 25. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios FXH en tiempo real.

¿Se pagan dividendos en acciones de First Trust Health Care AlphaDEX?

First Trust Health Care AlphaDEX se evalúa actualmente en 113.31. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 4.49% y USD. Monitoree los movimientos de FXH en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo comprar acciones de FXH?

Puede comprar acciones de First Trust Health Care AlphaDEX (FXH) al precio actual de 113.31. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 113.31 o 113.61, mientras que 25 y -0.42% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de FXH en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo invertir en acciones de FXH?

Invertir en First Trust Health Care AlphaDEX implica tener en cuenta el rango anual 91.92 - 114.39 y el precio actual 113.31. Muchos comparan 2.37% y 13.86% antes de colocar órdenes en 113.31 o 113.61. Estudie los cambios diarios de precios de FXH en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de First Trust Health Care AlphaDEX Fund?

El precio más alto de First Trust Health Care AlphaDEX Fund (FXH) en el último año ha sido 114.39. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 91.92 - 114.39, una comparación con 114.09 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de First Trust Health Care AlphaDEX en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de First Trust Health Care AlphaDEX Fund?

El precio más bajo de First Trust Health Care AlphaDEX Fund (FXH) para el año ha sido 91.92. La comparación con los actuales 113.31 y 91.92 - 114.39 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de FXH en detalle en el gráfico en tiempo real.

¿Cuándo se ha producido la división de acciones de FXH?

En el pasado, First Trust Health Care AlphaDEX ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 114.09 y 4.49% después de las acciones corporativas.

Rango diario
113.31 113.91
Rango anual
91.92 114.39
Cierres anteriores
114.09
Open
113.79
Bid
113.31
Ask
113.61
Low
113.31
High
113.91
Volumen
25
Cambio diario
-0.68%
Cambio mensual
2.37%
Cambio a 6 meses
13.86%
Cambio anual
4.49%
06 octubre, lunes