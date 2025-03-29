- 概要
FXH: First Trust Health Care AlphaDEX
FXHの今日の為替レートは、-0.68%変化しました。日中、通貨は1あたり113.31の安値と113.91の高値で取引されました。
First Trust Health Care AlphaDEXダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
よくあるご質問
FXH株の現在の価格は？
First Trust Health Care AlphaDEXの株価は本日113.31です。113.31 - 113.91内で取引され、前日の終値は114.09、取引量は25に達しました。FXHのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
First Trust Health Care AlphaDEXの株は配当を出しますか？
First Trust Health Care AlphaDEXの現在の価格は113.31です。配当方針は会社によりますが、投資家は4.49%やUSDにも注目します。FXHの動きはライブチャートで確認できます。
FXH株を買う方法は？
First Trust Health Care AlphaDEXの株は現在113.31で購入可能です。注文は通常113.31または113.61付近で行われ、25や-0.42%が市場の動きを示します。FXHの最新情報はライブチャートで確認できます。
FXH株に投資する方法は？
First Trust Health Care AlphaDEXへの投資では、年間の値幅91.92 - 114.39と現在の113.31を考慮します。注文は多くの場合113.31や113.61で行われる前に、2.37%や13.86%と比較されます。FXHの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
First Trust Health Care AlphaDEX Fundの株の最高値は？
First Trust Health Care AlphaDEX Fundの過去1年の最高値は114.39でした。91.92 - 114.39内で株価は大きく変動し、114.09と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。First Trust Health Care AlphaDEXのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
First Trust Health Care AlphaDEX Fundの株の最低値は？
First Trust Health Care AlphaDEX Fund(FXH)の年間最安値は91.92でした。現在の113.31や91.92 - 114.39と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。FXHの動きはライブチャートで確認できます。
FXHの株式分割はいつ行われましたか？
First Trust Health Care AlphaDEXは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、114.09、4.49%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 114.09
- 始値
- 113.79
- 買値
- 113.31
- 買値
- 113.61
- 安値
- 113.31
- 高値
- 113.91
- 出来高
- 25
- 1日の変化
- -0.68%
- 1ヶ月の変化
- 2.37%
- 6ヶ月の変化
- 13.86%
- 1年の変化
- 4.49%