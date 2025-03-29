- Übersicht
FXH: First Trust Health Care AlphaDEX
Der Wechselkurs von FXH hat sich für heute um -0.68% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 113.31 bis zu einem Hoch von 113.91 gehandelt.
Verfolgen Sie die First Trust Health Care AlphaDEX-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
FXH News
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von FXH heute?
Die Aktie von First Trust Health Care AlphaDEX (FXH) notiert heute bei 113.31. Sie wird innerhalb einer Spanne von 113.31 - 113.91 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 114.09 und das Handelsvolumen erreichte 25. Das Live-Chart von FXH zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie FXH Dividenden?
First Trust Health Care AlphaDEX wird derzeit mit 113.31 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 4.49% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von FXH zu verfolgen.
Wie kaufe ich FXH-Aktien?
Sie können Aktien von First Trust Health Care AlphaDEX (FXH) zum aktuellen Kurs von 113.31 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 113.31 oder 113.61 platziert, während 25 und -0.42% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von FXH auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in FXH-Aktien?
Bei einer Investition in First Trust Health Care AlphaDEX müssen die jährliche Spanne 91.92 - 114.39 und der aktuelle Kurs 113.31 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 2.37% und 13.86%, bevor sie Orders zu 113.31 oder 113.61 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von FXH.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von First Trust Health Care AlphaDEX Fund?
Der höchste Kurs von First Trust Health Care AlphaDEX Fund (FXH) im vergangenen Jahr lag bei 114.39. Innerhalb von 91.92 - 114.39 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 114.09 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von First Trust Health Care AlphaDEX mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von First Trust Health Care AlphaDEX Fund?
Der niedrigste Kurs von First Trust Health Care AlphaDEX Fund (FXH) im Laufe des Jahres betrug 91.92. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 113.31 und der Spanne 91.92 - 114.39 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von FXH live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von FXH statt?
First Trust Health Care AlphaDEX hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 114.09 und 4.49% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 114.09
- Eröffnung
- 113.79
- Bid
- 113.31
- Ask
- 113.61
- Tief
- 113.31
- Hoch
- 113.91
- Volumen
- 25
- Tagesänderung
- -0.68%
- Monatsänderung
- 2.37%
- 6-Monatsänderung
- 13.86%
- Jahresänderung
- 4.49%