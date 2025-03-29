- Panoramica
FXH: First Trust Health Care AlphaDEX
Il tasso di cambio FXH ha avuto una variazione del -0.16% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 113.74 e ad un massimo di 113.91.
Segui le dinamiche di First Trust Health Care AlphaDEX. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni FXH oggi?
Oggi le azioni First Trust Health Care AlphaDEX sono prezzate a 113.91. Viene scambiato all'interno di 113.74 - 113.91, la chiusura di ieri è stata 114.09 e il volume degli scambi ha raggiunto 4. Il grafico dei prezzi in tempo reale di FXH mostra questi aggiornamenti.
Le azioni First Trust Health Care AlphaDEX pagano dividendi?
First Trust Health Care AlphaDEX è attualmente valutato a 113.91. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 5.04% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di FXH.
Come acquistare azioni FXH?
Puoi acquistare azioni First Trust Health Care AlphaDEX al prezzo attuale di 113.91. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 113.91 o 114.21, mentre 4 e 0.11% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di FXH sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni FXH?
Investire in First Trust Health Care AlphaDEX implica considerare l'intervallo annuale 91.92 - 114.39 e il prezzo attuale 113.91. Molti confrontano 2.91% e 14.46% prima di effettuare ordini su 113.91 o 114.21. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di FXH con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni First Trust Health Care AlphaDEX Fund?
Il prezzo massimo di First Trust Health Care AlphaDEX Fund nell'ultimo anno è stato 114.39. All'interno di 91.92 - 114.39, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 114.09 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di First Trust Health Care AlphaDEX utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni First Trust Health Care AlphaDEX Fund?
Il prezzo più basso di First Trust Health Care AlphaDEX Fund (FXH) nel corso dell'anno è stato 91.92. Confrontandolo con gli attuali 113.91 e 91.92 - 114.39 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda FXH muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di FXH?
First Trust Health Care AlphaDEX ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 114.09 e 5.04%.
- Chiusura Precedente
- 114.09
- Apertura
- 113.79
- Bid
- 113.91
- Ask
- 114.21
- Minimo
- 113.74
- Massimo
- 113.91
- Volume
- 4
- Variazione giornaliera
- -0.16%
- Variazione Mensile
- 2.91%
- Variazione Semestrale
- 14.46%
- Variazione Annuale
- 5.04%