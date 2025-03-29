- Обзор рынка
FXH: First Trust Health Care AlphaDEX
Курс FXH за сегодня изменился на -0.68%. При этом минимальная цена на торгах достигала 113.31, а максимальная — 113.91.
Следите за динамикой First Trust Health Care AlphaDEX. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций FXH сегодня?
First Trust Health Care AlphaDEX (FXH) сегодня оценивается на уровне 113.31. Инструмент торгуется в пределах 113.31 - 113.91, вчерашнее закрытие составило 114.09, а торговый объем достиг 25. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FXH в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям First Trust Health Care AlphaDEX?
First Trust Health Care AlphaDEX в настоящее время оценивается в 113.31. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 4.49% и USD. Отслеживайте движения FXH на графике в реальном времени.
Как купить акции FXH?
Вы можете купить акции First Trust Health Care AlphaDEX (FXH) по текущей цене 113.31. Ордера обычно размещаются около 113.31 или 113.61, тогда как 25 и -0.42% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FXH на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции FXH?
Инвестирование в First Trust Health Care AlphaDEX предполагает учет годового диапазона 91.92 - 114.39 и текущей цены 113.31. Многие сравнивают 2.37% и 13.86% перед размещением ордеров на 113.31 или 113.61. Изучайте ежедневные изменения цены FXH на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции First Trust Health Care AlphaDEX Fund?
Самая высокая цена First Trust Health Care AlphaDEX Fund (FXH) за последний год составила 114.39. Акции заметно колебались в пределах 91.92 - 114.39, сравнение с 114.09 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику First Trust Health Care AlphaDEX на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции First Trust Health Care AlphaDEX Fund?
Самая низкая цена First Trust Health Care AlphaDEX Fund (FXH) за год составила 91.92. Сравнение с текущими 113.31 и 91.92 - 114.39 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FXH во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций FXH?
В прошлом First Trust Health Care AlphaDEX проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 114.09 и 4.49% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 114.09
- Open
- 113.79
- Bid
- 113.31
- Ask
- 113.61
- Low
- 113.31
- High
- 113.91
- Объем
- 25
- Дневное изменение
- -0.68%
- Месячное изменение
- 2.37%
- 6-месячное изменение
- 13.86%
- Годовое изменение
- 4.49%