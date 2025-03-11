- Visão do mercado
FTSM: First Trust Enhanced Short Maturity ETF
A taxa do FTSM para hoje mudou para -0.02%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 59.96 e o mais alto foi 59.97.
Veja a dinâmica do par de moedas First Trust Enhanced Short Maturity ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
FTSM Notícias
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de FTSM hoje?
Hoje First Trust Enhanced Short Maturity ETF (FTSM) está avaliado em 59.96. O instrumento é negociado dentro de 59.96 - 59.97, o fechamento de ontem foi 59.97, e o volume de negociação atingiu 548. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de FTSM em tempo real.
As ações de First Trust Enhanced Short Maturity ETF pagam dividendos?
Atualmente First Trust Enhanced Short Maturity ETF está avaliado em 59.96. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 0.22% e USD. Monitore os movimentos de FTSM no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de FTSM?
Você pode comprar ações de First Trust Enhanced Short Maturity ETF (FTSM) pelo preço atual 59.96. Ordens geralmente são executadas perto de 59.96 ou 60.26, enquanto 548 e 0.00% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de FTSM no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de FTSM?
Investir em First Trust Enhanced Short Maturity ETF envolve considerar a faixa anual 59.72 - 60.11 e o preço atual 59.96. Muitos comparam 0.05% e 0.12% antes de enviar ordens em 59.96 ou 60.26. Estude as mudanças diárias de preço de FTSM no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações First Trust Enhanced Short Maturity ETF?
O maior preço de First Trust Enhanced Short Maturity ETF (FTSM) no último ano foi 60.11. As ações oscilaram bastante dentro de 59.72 - 60.11, e a comparação com 59.97 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de First Trust Enhanced Short Maturity ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações First Trust Enhanced Short Maturity ETF?
O menor preço de First Trust Enhanced Short Maturity ETF (FTSM) no ano foi 59.72. A comparação com o preço atual 59.96 e 59.72 - 60.11 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de FTSM em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de FTSM?
No passado First Trust Enhanced Short Maturity ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 59.97 e 0.22% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 59.97
- Open
- 59.96
- Bid
- 59.96
- Ask
- 60.26
- Low
- 59.96
- High
- 59.97
- Volume
- 548
- Mudança diária
- -0.02%
- Mudança mensal
- 0.05%
- Mudança de 6 meses
- 0.12%
- Mudança anual
- 0.22%
- Atu.
-
- Projeç.
- $33.988 bilh
- Prév.
- $-78.311 bilh
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- $280.464 bilh
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- $358.775 bilh
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 3.485%
- Atu.
-
- Projeç.
- $11.24 bilh
- Prév.
- $16.01 bilh