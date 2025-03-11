- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
FTSM: First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSMの今日の為替レートは、-0.02%変化しました。日中、通貨は1あたり59.96の安値と59.97の高値で取引されました。
First Trust Enhanced Short Maturity ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FTSM News
- Summit Financial Loads Up FTSM With Over 334,000 Shares in Q3
- Fixed-Income Outlook: 6 Strategies For Harvest Time
- U.S. Money Markets: Stability In Bank Reserves, But Changes Are Coming
- A Safe Place To Land: How And Where To Park Cash (Especially In Retirement)
- First Trust Advisors L.P. Announces Distribution for First Trust Enhanced Short Maturity ETF
- Weekly Commentary: Back For A Second Attempt
- First Trust Advisors L.P. Announces Distribution for First Trust Enhanced Short Maturity ETF
- Multi-Asset Income In A New Regime
- Navigating Opportunities In A Higher-For-Longer Market
- The Importance Of Temporal Diversification
よくあるご質問
FTSM株の現在の価格は？
First Trust Enhanced Short Maturity ETFの株価は本日59.96です。59.96 - 59.97内で取引され、前日の終値は59.97、取引量は548に達しました。FTSMのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
First Trust Enhanced Short Maturity ETFの株は配当を出しますか？
First Trust Enhanced Short Maturity ETFの現在の価格は59.96です。配当方針は会社によりますが、投資家は0.22%やUSDにも注目します。FTSMの動きはライブチャートで確認できます。
FTSM株を買う方法は？
First Trust Enhanced Short Maturity ETFの株は現在59.96で購入可能です。注文は通常59.96または60.26付近で行われ、548や0.00%が市場の動きを示します。FTSMの最新情報はライブチャートで確認できます。
FTSM株に投資する方法は？
First Trust Enhanced Short Maturity ETFへの投資では、年間の値幅59.72 - 60.11と現在の59.96を考慮します。注文は多くの場合59.96や60.26で行われる前に、0.05%や0.12%と比較されます。FTSMの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
First Trust Enhanced Short Maturity ETFの株の最高値は？
First Trust Enhanced Short Maturity ETFの過去1年の最高値は60.11でした。59.72 - 60.11内で株価は大きく変動し、59.97と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。First Trust Enhanced Short Maturity ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
First Trust Enhanced Short Maturity ETFの株の最低値は？
First Trust Enhanced Short Maturity ETF(FTSM)の年間最安値は59.72でした。現在の59.96や59.72 - 60.11と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。FTSMの動きはライブチャートで確認できます。
FTSMの株式分割はいつ行われましたか？
First Trust Enhanced Short Maturity ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、59.97、0.22%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 59.97
- 始値
- 59.96
- 買値
- 59.96
- 買値
- 60.26
- 安値
- 59.96
- 高値
- 59.97
- 出来高
- 548
- 1日の変化
- -0.02%
- 1ヶ月の変化
- 0.05%
- 6ヶ月の変化
- 0.12%
- 1年の変化
- 0.22%
- 実際
-
- 期待
- $33.988 B
- 前
- $-78.311 B
- 実際
-
- 期待
- 前
- $280.464 B
- 実際
-
- 期待
- 前
- $358.775 B
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 前
- 3.485%
- 実際
-
- 期待
- $11.24 B
- 前
- $16.01 B