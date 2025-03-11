クォートセクション
通貨 / FTSM
株に戻る

FTSM: First Trust Enhanced Short Maturity ETF

59.96 USD 0.01 (0.02%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

FTSMの今日の為替レートは、-0.02%変化しました。日中、通貨は1あたり59.96の安値と59.97の高値で取引されました。

First Trust Enhanced Short Maturity ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

FTSM News

よくあるご質問

FTSM株の現在の価格は？

First Trust Enhanced Short Maturity ETFの株価は本日59.96です。59.96 - 59.97内で取引され、前日の終値は59.97、取引量は548に達しました。FTSMのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

First Trust Enhanced Short Maturity ETFの株は配当を出しますか？

First Trust Enhanced Short Maturity ETFの現在の価格は59.96です。配当方針は会社によりますが、投資家は0.22%やUSDにも注目します。FTSMの動きはライブチャートで確認できます。

FTSM株を買う方法は？

First Trust Enhanced Short Maturity ETFの株は現在59.96で購入可能です。注文は通常59.96または60.26付近で行われ、548や0.00%が市場の動きを示します。FTSMの最新情報はライブチャートで確認できます。

FTSM株に投資する方法は？

First Trust Enhanced Short Maturity ETFへの投資では、年間の値幅59.72 - 60.11と現在の59.96を考慮します。注文は多くの場合59.96や60.26で行われる前に、0.05%や0.12%と比較されます。FTSMの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

First Trust Enhanced Short Maturity ETFの株の最高値は？

First Trust Enhanced Short Maturity ETFの過去1年の最高値は60.11でした。59.72 - 60.11内で株価は大きく変動し、59.97と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。First Trust Enhanced Short Maturity ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

First Trust Enhanced Short Maturity ETFの株の最低値は？

First Trust Enhanced Short Maturity ETF(FTSM)の年間最安値は59.72でした。現在の59.96や59.72 - 60.11と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。FTSMの動きはライブチャートで確認できます。

FTSMの株式分割はいつ行われましたか？

First Trust Enhanced Short Maturity ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、59.97、0.22%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
59.96 59.97
1年のレンジ
59.72 60.11
以前の終値
59.97
始値
59.96
買値
59.96
買値
60.26
安値
59.96
高値
59.97
出来高
548
1日の変化
-0.02%
1ヶ月の変化
0.05%
6ヶ月の変化
0.12%
1年の変化
0.22%
07 10月, 火曜日
12:30
USD
貿易収支
実際
期待
$​33.988 B
$​-78.311 B
12:30
USD
輸出
実際
期待
$​280.464 B
12:30
USD
輸入
実際
期待
$​358.775 B
14:05
USD
FRB Bowman理事発言
実際
期待
16:00
USD
EIA短期エネルギー見通し
実際
期待
17:00
USD
3年債入札
実際
期待
3.485%
19:00
USD
FED消費者信用前月比
実際
期待
$​11.24 B
$​16.01 B