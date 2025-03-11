FTSM hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor? Bugün First Trust Enhanced Short Maturity ETF hisse senedi 59.96 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 59.96 - 59.97 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 59.97 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 548 değerine ulaştı. FTSM canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

First Trust Enhanced Short Maturity ETF hisse senedi temettü ödüyor mu? First Trust Enhanced Short Maturity ETF hisse senedi şu anda 59.96 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 0.22% ve USD değerlerini izler. FTSM hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

FTSM hisse senedi nasıl alınır? First Trust Enhanced Short Maturity ETF hisselerini şu anki 59.96 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 59.96 ve Ask 60.26 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 548 ve günlük değişim oranı 0.00% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte FTSM fiyat hareketlerini takip edin.

FTSM hisse senedine nasıl yatırım yapılır? First Trust Enhanced Short Maturity ETF hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 59.72 - 60.11 ve mevcut fiyatı 59.96 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 59.96 veya Ask 60.26 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı 0.05% ve 6 aylık değişim oranı 0.12% değerlerini karşılaştırır. FTSM fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

First Trust Enhanced Short Maturity ETF hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu? First Trust Enhanced Short Maturity ETF hisse senedi yıllık olarak 60.11 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 59.72 - 60.11). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 59.97 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak First Trust Enhanced Short Maturity ETF performansını takip edin.

First Trust Enhanced Short Maturity ETF hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü? First Trust Enhanced Short Maturity ETF (FTSM) hisse senedi yıllık olarak en düşük 59.72 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 59.96 ve hareket ettiği yıllık aralık 59.72 - 60.11 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki FTSM fiyat hareketlerini izleyin.