FTSM: First Trust Enhanced Short Maturity ETF
El tipo de cambio de FTSM de hoy ha cambiado un -0.02%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 59.96, mientras que el máximo ha alcanzado 59.97.
Siga la dinámica de la pareja de divisas First Trust Enhanced Short Maturity ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FTSM News
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de FTSM hoy?
First Trust Enhanced Short Maturity ETF (FTSM) se evalúa hoy en 59.96. El instrumento se negocia dentro de 59.96 - 59.97; el cierre de ayer ha sido 59.97 y el volumen comercial ha alcanzado 548. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios FTSM en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de First Trust Enhanced Short Maturity ETF?
First Trust Enhanced Short Maturity ETF se evalúa actualmente en 59.96. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 0.22% y USD. Monitoree los movimientos de FTSM en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de FTSM?
Puede comprar acciones de First Trust Enhanced Short Maturity ETF (FTSM) al precio actual de 59.96. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 59.96 o 60.26, mientras que 548 y 0.00% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de FTSM en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de FTSM?
Invertir en First Trust Enhanced Short Maturity ETF implica tener en cuenta el rango anual 59.72 - 60.11 y el precio actual 59.96. Muchos comparan 0.05% y 0.12% antes de colocar órdenes en 59.96 o 60.26. Estudie los cambios diarios de precios de FTSM en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de First Trust Enhanced Short Maturity ETF?
El precio más alto de First Trust Enhanced Short Maturity ETF (FTSM) en el último año ha sido 60.11. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 59.72 - 60.11, una comparación con 59.97 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de First Trust Enhanced Short Maturity ETF en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de First Trust Enhanced Short Maturity ETF?
El precio más bajo de First Trust Enhanced Short Maturity ETF (FTSM) para el año ha sido 59.72. La comparación con los actuales 59.96 y 59.72 - 60.11 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de FTSM en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de FTSM?
En el pasado, First Trust Enhanced Short Maturity ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 59.97 y 0.22% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 59.97
- Open
- 59.96
- Bid
- 59.96
- Ask
- 60.26
- Low
- 59.96
- High
- 59.97
- Volumen
- 548
- Cambio diario
- -0.02%
- Cambio mensual
- 0.05%
- Cambio a 6 meses
- 0.12%
- Cambio anual
- 0.22%
- Act.
-
- Pronós.
- $33.988 B
- Prev.
- $-78.311 B
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- $280.464 B
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- $358.775 B
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 3.485%
- Act.
-
- Pronós.
- $11.24 B
- Prev.
- $16.01 B