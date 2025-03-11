КотировкиРазделы
FTSM: First Trust Enhanced Short Maturity ETF

59.96 USD 0.01 (0.02%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс FTSM за сегодня изменился на -0.02%. При этом минимальная цена на торгах достигала 59.96, а максимальная — 59.97.

Следите за динамикой First Trust Enhanced Short Maturity ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций FTSM сегодня?

First Trust Enhanced Short Maturity ETF (FTSM) сегодня оценивается на уровне 59.96. Инструмент торгуется в пределах 59.96 - 59.97, вчерашнее закрытие составило 59.97, а торговый объем достиг 548. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FTSM в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям First Trust Enhanced Short Maturity ETF?

First Trust Enhanced Short Maturity ETF в настоящее время оценивается в 59.96. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 0.22% и USD. Отслеживайте движения FTSM на графике в реальном времени.

Как купить акции FTSM?

Вы можете купить акции First Trust Enhanced Short Maturity ETF (FTSM) по текущей цене 59.96. Ордера обычно размещаются около 59.96 или 60.26, тогда как 548 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FTSM на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции FTSM?

Инвестирование в First Trust Enhanced Short Maturity ETF предполагает учет годового диапазона 59.72 - 60.11 и текущей цены 59.96. Многие сравнивают 0.05% и 0.12% перед размещением ордеров на 59.96 или 60.26. Изучайте ежедневные изменения цены FTSM на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции First Trust Enhanced Short Maturity ETF?

Самая высокая цена First Trust Enhanced Short Maturity ETF (FTSM) за последний год составила 60.11. Акции заметно колебались в пределах 59.72 - 60.11, сравнение с 59.97 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику First Trust Enhanced Short Maturity ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции First Trust Enhanced Short Maturity ETF?

Самая низкая цена First Trust Enhanced Short Maturity ETF (FTSM) за год составила 59.72. Сравнение с текущими 59.96 и 59.72 - 60.11 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FTSM во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций FTSM?

В прошлом First Trust Enhanced Short Maturity ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 59.97 и 0.22% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
59.96 59.97
Годовой диапазон
59.72 60.11
Предыдущее закрытие
59.97
Open
59.96
Bid
59.96
Ask
60.26
Low
59.96
High
59.97
Объем
548
Дневное изменение
-0.02%
Месячное изменение
0.05%
6-месячное изменение
0.12%
Годовое изменение
0.22%
07 октября, вторник
12:30
USD
Торговый баланс
Акт.
Прог.
$​33.988 млрд
Пред.
$​-78.311 млрд
12:30
USD
Объем экспорта
Акт.
Прог.
Пред.
$​280.464 млрд
12:30
USD
Объем импорта
Акт.
Прог.
Пред.
$​358.775 млрд
14:05
USD
Выступление управляющей ФРС Боуман
Акт.
Прог.
Пред.
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
3.485%
19:00
USD
Потребительское кредитование от ФРС м/м
Акт.
Прог.
$​11.24 млрд
Пред.
$​16.01 млрд