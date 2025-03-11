- Обзор рынка
FTSM: First Trust Enhanced Short Maturity ETF
Курс FTSM за сегодня изменился на -0.02%. При этом минимальная цена на торгах достигала 59.96, а максимальная — 59.97.
Следите за динамикой First Trust Enhanced Short Maturity ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости FTSM
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций FTSM сегодня?
First Trust Enhanced Short Maturity ETF (FTSM) сегодня оценивается на уровне 59.96. Инструмент торгуется в пределах 59.96 - 59.97, вчерашнее закрытие составило 59.97, а торговый объем достиг 548. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FTSM в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям First Trust Enhanced Short Maturity ETF?
First Trust Enhanced Short Maturity ETF в настоящее время оценивается в 59.96. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 0.22% и USD. Отслеживайте движения FTSM на графике в реальном времени.
Как купить акции FTSM?
Вы можете купить акции First Trust Enhanced Short Maturity ETF (FTSM) по текущей цене 59.96. Ордера обычно размещаются около 59.96 или 60.26, тогда как 548 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FTSM на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции FTSM?
Инвестирование в First Trust Enhanced Short Maturity ETF предполагает учет годового диапазона 59.72 - 60.11 и текущей цены 59.96. Многие сравнивают 0.05% и 0.12% перед размещением ордеров на 59.96 или 60.26. Изучайте ежедневные изменения цены FTSM на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции First Trust Enhanced Short Maturity ETF?
Самая высокая цена First Trust Enhanced Short Maturity ETF (FTSM) за последний год составила 60.11. Акции заметно колебались в пределах 59.72 - 60.11, сравнение с 59.97 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику First Trust Enhanced Short Maturity ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции First Trust Enhanced Short Maturity ETF?
Самая низкая цена First Trust Enhanced Short Maturity ETF (FTSM) за год составила 59.72. Сравнение с текущими 59.96 и 59.72 - 60.11 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FTSM во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций FTSM?
В прошлом First Trust Enhanced Short Maturity ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 59.97 и 0.22% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 59.97
- Open
- 59.96
- Bid
- 59.96
- Ask
- 60.26
- Low
- 59.96
- High
- 59.97
- Объем
- 548
- Дневное изменение
- -0.02%
- Месячное изменение
- 0.05%
- 6-месячное изменение
- 0.12%
- Годовое изменение
- 0.22%
- Акт.
-
- Прог.
- $33.988 млрд
- Пред.
- $-78.311 млрд
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- $280.464 млрд
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- $358.775 млрд
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 3.485%
- Акт.
-
- Прог.
- $11.24 млрд
- Пред.
- $16.01 млрд