FTSM: First Trust Enhanced Short Maturity ETF
Der Wechselkurs von FTSM hat sich für heute um -0.02% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 59.96 bis zu einem Hoch von 59.97 gehandelt.
Verfolgen Sie die First Trust Enhanced Short Maturity ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
FTSM News
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von FTSM heute?
Die Aktie von First Trust Enhanced Short Maturity ETF (FTSM) notiert heute bei 59.96. Sie wird innerhalb einer Spanne von 59.96 - 59.97 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 59.97 und das Handelsvolumen erreichte 548. Das Live-Chart von FTSM zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie FTSM Dividenden?
First Trust Enhanced Short Maturity ETF wird derzeit mit 59.96 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 0.22% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von FTSM zu verfolgen.
Wie kaufe ich FTSM-Aktien?
Sie können Aktien von First Trust Enhanced Short Maturity ETF (FTSM) zum aktuellen Kurs von 59.96 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 59.96 oder 60.26 platziert, während 548 und 0.00% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von FTSM auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in FTSM-Aktien?
Bei einer Investition in First Trust Enhanced Short Maturity ETF müssen die jährliche Spanne 59.72 - 60.11 und der aktuelle Kurs 59.96 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 0.05% und 0.12%, bevor sie Orders zu 59.96 oder 60.26 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von FTSM.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von First Trust Enhanced Short Maturity ETF?
Der höchste Kurs von First Trust Enhanced Short Maturity ETF (FTSM) im vergangenen Jahr lag bei 60.11. Innerhalb von 59.72 - 60.11 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 59.97 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von First Trust Enhanced Short Maturity ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von First Trust Enhanced Short Maturity ETF?
Der niedrigste Kurs von First Trust Enhanced Short Maturity ETF (FTSM) im Laufe des Jahres betrug 59.72. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 59.96 und der Spanne 59.72 - 60.11 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von FTSM live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von FTSM statt?
First Trust Enhanced Short Maturity ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 59.97 und 0.22% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 59.97
- Eröffnung
- 59.96
- Bid
- 59.96
- Ask
- 60.26
- Tief
- 59.96
- Hoch
- 59.97
- Volumen
- 548
- Tagesänderung
- -0.02%
- Monatsänderung
- 0.05%
- 6-Monatsänderung
- 0.12%
- Jahresänderung
- 0.22%
- Akt
-
- Erw
- $33.988 B
- Vorh
- $-78.311 B
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- $280.464 B
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- $358.775 B
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 3.485%
- Akt
-
- Erw
- $11.24 B
- Vorh
- $16.01 B