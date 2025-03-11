FTSM: First Trust Enhanced Short Maturity ETF
今日FTSM汇率已更改-0.02%。当日，交易品种以低点59.96和高点59.97进行交易。
关注First Trust Enhanced Short Maturity ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FTSM新闻
- Summit Financial Loads Up FTSM With Over 334,000 Shares in Q3
- Fixed-Income Outlook: 6 Strategies For Harvest Time
- U.S. Money Markets: Stability In Bank Reserves, But Changes Are Coming
- A Safe Place To Land: How And Where To Park Cash (Especially In Retirement)
- First Trust Advisors L.P. Announces Distribution for First Trust Enhanced Short Maturity ETF
- Weekly Commentary: Back For A Second Attempt
- First Trust Advisors L.P. Announces Distribution for First Trust Enhanced Short Maturity ETF
- Multi-Asset Income In A New Regime
- Navigating Opportunities In A Higher-For-Longer Market
- The Importance Of Temporal Diversification
常见问题解答
FTSM股票今天的价格是多少？
First Trust Enhanced Short Maturity ETF股票今天的定价为59.96。它在59.96 - 59.97范围内交易，昨天的收盘价为59.97，交易量达到548。FTSM的实时价格图表显示了这些更新。
First Trust Enhanced Short Maturity ETF股票是否支付股息？
First Trust Enhanced Short Maturity ETF目前的价值为59.96。股息政策取决于公司，而投资者也会关注0.22%和USD。实时查看图表以跟踪FTSM走势。
如何购买FTSM股票？
您可以以59.96的当前价格购买First Trust Enhanced Short Maturity ETF股票。订单通常设置在59.96或60.26附近，而548和0.00%显示市场活动。立即关注FTSM的实时图表更新。
如何投资FTSM股票？
投资First Trust Enhanced Short Maturity ETF需要考虑年度范围59.72 - 60.11和当前价格59.96。许多人在以59.96或60.26下订单之前，会比较0.05%和。实时查看FTSM价格图表，了解每日变化。
First Trust Enhanced Short Maturity ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，First Trust Enhanced Short Maturity ETF的最高价格是60.11。在59.72 - 60.11内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪First Trust Enhanced Short Maturity ETF的绩效。
First Trust Enhanced Short Maturity ETF股票的最低价格是多少？
First Trust Enhanced Short Maturity ETF（FTSM）的最低价格为59.72。将其与当前的59.96和59.72 - 60.11进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FTSM在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
FTSM股票是什么时候拆分的？
First Trust Enhanced Short Maturity ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、59.97和0.22%中可见。
- 前一天收盘价
- 59.97
- 开盘价
- 59.96
- 卖价
- 59.96
- 买价
- 60.26
- 最低价
- 59.96
- 最高价
- 59.97
- 交易量
- 548
- 日变化
- -0.02%
- 月变化
- 0.05%
- 6个月变化
- 0.12%
- 年变化
- 0.22%
- 实际值
-
- 预测值
- $33.988 B
- 前值
- $-78.311 B
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- $280.464 B
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- $358.775 B
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 3.485%
- 实际值
-
- 预测值
- $11.24 B
- 前值
- $16.01 B