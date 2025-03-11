报价部分
FTSM: First Trust Enhanced Short Maturity ETF

59.96 USD 0.01 (0.02%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日FTSM汇率已更改-0.02%。当日，交易品种以低点59.96和高点59.97进行交易。

关注First Trust Enhanced Short Maturity ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

FTSM股票今天的价格是多少？

First Trust Enhanced Short Maturity ETF股票今天的定价为59.96。它在59.96 - 59.97范围内交易，昨天的收盘价为59.97，交易量达到548。FTSM的实时价格图表显示了这些更新。

First Trust Enhanced Short Maturity ETF股票是否支付股息？

First Trust Enhanced Short Maturity ETF目前的价值为59.96。股息政策取决于公司，而投资者也会关注0.22%和USD。实时查看图表以跟踪FTSM走势。

如何购买FTSM股票？

您可以以59.96的当前价格购买First Trust Enhanced Short Maturity ETF股票。订单通常设置在59.96或60.26附近，而548和0.00%显示市场活动。立即关注FTSM的实时图表更新。

如何投资FTSM股票？

投资First Trust Enhanced Short Maturity ETF需要考虑年度范围59.72 - 60.11和当前价格59.96。许多人在以59.96或60.26下订单之前，会比较0.05%和。实时查看FTSM价格图表，了解每日变化。

First Trust Enhanced Short Maturity ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，First Trust Enhanced Short Maturity ETF的最高价格是60.11。在59.72 - 60.11内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪First Trust Enhanced Short Maturity ETF的绩效。

First Trust Enhanced Short Maturity ETF股票的最低价格是多少？

First Trust Enhanced Short Maturity ETF（FTSM）的最低价格为59.72。将其与当前的59.96和59.72 - 60.11进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FTSM在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

FTSM股票是什么时候拆分的？

First Trust Enhanced Short Maturity ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、59.97和0.22%中可见。

日范围
59.96 59.97
年范围
59.72 60.11
前一天收盘价
59.97
开盘价
59.96
卖价
59.96
买价
60.26
最低价
59.96
最高价
59.97
交易量
548
日变化
-0.02%
月变化
0.05%
6个月变化
0.12%
年变化
0.22%
07 十月, 星期二
12:30
USD
贸易帐
实际值
预测值
$​33.988 B
前值
$​-78.311 B
12:30
USD
出口
实际值
预测值
前值
$​280.464 B
12:30
USD
进口
实际值
预测值
前值
$​358.775 B
14:05
USD
Fed理事Bowman讲话
实际值
预测值
前值
16:00
USD
EIA短期能源展望
实际值
预测值
前值
17:00
USD
3年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
3.485%
19:00
USD
美联储消费信贷月率 m/m
实际值
预测值
$​11.24 B
前值
$​16.01 B