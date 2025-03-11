- Aperçu
FTSM: First Trust Enhanced Short Maturity ETF
Le taux de change de FTSM a changé de -0.02% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 59.96 et à un maximum de 59.97.
Suivez la dynamique First Trust Enhanced Short Maturity ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FTSM Nouvelles
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action FTSM aujourd'hui ?
L'action First Trust Enhanced Short Maturity ETF est cotée à 59.96 aujourd'hui. Elle se négocie dans 59.96 - 59.97, a clôturé hier à 59.97 et son volume d'échange a atteint 548. Le graphique en temps réel du cours de FTSM présente ces mises à jour.
L'action First Trust Enhanced Short Maturity ETF verse-t-elle des dividendes ?
First Trust Enhanced Short Maturity ETF est actuellement valorisé à 59.96. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 0.22% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de FTSM.
Comment acheter des actions FTSM ?
Vous pouvez acheter des actions First Trust Enhanced Short Maturity ETF au cours actuel de 59.96. Les ordres sont généralement placés à proximité de 59.96 ou de 60.26, le 548 et le 0.00% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de FTSM sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action FTSM ?
Investir dans First Trust Enhanced Short Maturity ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 59.72 - 60.11 et le prix actuel 59.96. Beaucoup comparent 0.05% et 0.12% avant de passer des ordres à 59.96 ou 60.26. Consultez le graphique du cours de FTSM en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action First Trust Enhanced Short Maturity ETF ?
Le cours le plus élevé de First Trust Enhanced Short Maturity ETF l'année dernière était 60.11. Au cours de 59.72 - 60.11, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 59.97 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de First Trust Enhanced Short Maturity ETF sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action First Trust Enhanced Short Maturity ETF ?
Le cours le plus bas de First Trust Enhanced Short Maturity ETF (FTSM) sur l'année a été 59.72. Sa comparaison avec 59.96 et 59.72 - 60.11 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de FTSM sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action FTSM a-t-elle été divisée ?
First Trust Enhanced Short Maturity ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 59.97 et 0.22% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 59.97
- Ouverture
- 59.96
- Bid
- 59.96
- Ask
- 60.26
- Plus Bas
- 59.96
- Plus Haut
- 59.97
- Volume
- 548
- Changement quotidien
- -0.02%
- Changement Mensuel
- 0.05%
- Changement à 6 Mois
- 0.12%
- Changement Annuel
- 0.22%
- Act
-
- Fcst
- $33.988 B
- Prev
- $-78.311 B
- Act
-
- Fcst
- Prev
- $280.464 B
- Act
-
- Fcst
- Prev
- $358.775 B
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- Prev
- 3.485%
- Act
-
- Fcst
- $11.24 B
- Prev
- $16.01 B