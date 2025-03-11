- Panoramica
FTSM: First Trust Enhanced Short Maturity ETF
Il tasso di cambio FTSM ha avuto una variazione del -0.02% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 59.96 e ad un massimo di 59.97.
Segui le dinamiche di First Trust Enhanced Short Maturity ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni FTSM oggi?
Oggi le azioni First Trust Enhanced Short Maturity ETF sono prezzate a 59.96. Viene scambiato all'interno di 59.96 - 59.97, la chiusura di ieri è stata 59.97 e il volume degli scambi ha raggiunto 548. Il grafico dei prezzi in tempo reale di FTSM mostra questi aggiornamenti.
Le azioni First Trust Enhanced Short Maturity ETF pagano dividendi?
First Trust Enhanced Short Maturity ETF è attualmente valutato a 59.96. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 0.22% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di FTSM.
Come acquistare azioni FTSM?
Puoi acquistare azioni First Trust Enhanced Short Maturity ETF al prezzo attuale di 59.96. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 59.96 o 60.26, mentre 548 e 0.00% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di FTSM sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni FTSM?
Investire in First Trust Enhanced Short Maturity ETF implica considerare l'intervallo annuale 59.72 - 60.11 e il prezzo attuale 59.96. Molti confrontano 0.05% e 0.12% prima di effettuare ordini su 59.96 o 60.26. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di FTSM con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni First Trust Enhanced Short Maturity ETF?
Il prezzo massimo di First Trust Enhanced Short Maturity ETF nell'ultimo anno è stato 60.11. All'interno di 59.72 - 60.11, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 59.97 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di First Trust Enhanced Short Maturity ETF utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni First Trust Enhanced Short Maturity ETF?
Il prezzo più basso di First Trust Enhanced Short Maturity ETF (FTSM) nel corso dell'anno è stato 59.72. Confrontandolo con gli attuali 59.96 e 59.72 - 60.11 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda FTSM muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di FTSM?
First Trust Enhanced Short Maturity ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 59.97 e 0.22%.
- Chiusura Precedente
- 59.97
- Apertura
- 59.96
- Bid
- 59.96
- Ask
- 60.26
- Minimo
- 59.96
- Massimo
- 59.97
- Volume
- 548
- Variazione giornaliera
- -0.02%
- Variazione Mensile
- 0.05%
- Variazione Semestrale
- 0.12%
- Variazione Annuale
- 0.22%
