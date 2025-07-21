CotaçõesSeções
Moedas / FSTA
Voltar para Ações

FSTA: Fidelity MSCI COnsumer Staples Index ETF

49.91 USD 0.24 (0.48%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do FSTA para hoje mudou para 0.48%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 49.60 e o mais alto foi 49.95.

Veja a dinâmica do par de moedas Fidelity MSCI COnsumer Staples Index ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Tela cheia
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

FSTA Notícias

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de FSTA hoje?

Hoje Fidelity MSCI COnsumer Staples Index ETF (FSTA) está avaliado em 49.91. O instrumento é negociado dentro de 0.48%, o fechamento de ontem foi 49.67, e o volume de negociação atingiu 234. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de FSTA em tempo real.

As ações de Fidelity MSCI COnsumer Staples Index ETF pagam dividendos?

Atualmente Fidelity MSCI COnsumer Staples Index ETF está avaliado em 49.91. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -2.04% e USD. Monitore os movimentos de FSTA no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de FSTA?

Você pode comprar ações de Fidelity MSCI COnsumer Staples Index ETF (FSTA) pelo preço atual 49.91. Ordens geralmente são executadas perto de 49.91 ou 50.21, enquanto 234 e 0.40% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de FSTA no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de FSTA?

Investir em Fidelity MSCI COnsumer Staples Index ETF envolve considerar a faixa anual 47.45 - 52.95 e o preço atual 49.91. Muitos comparam -2.63% e -2.42% antes de enviar ordens em 49.91 ou 50.21. Estude as mudanças diárias de preço de FSTA no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF?

O maior preço de Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA) no último ano foi 52.95. As ações oscilaram bastante dentro de 47.45 - 52.95, e a comparação com 49.67 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Fidelity MSCI COnsumer Staples Index ETF no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF?

O menor preço de Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA) no ano foi 47.45. A comparação com o preço atual 49.91 e 47.45 - 52.95 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de FSTA em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de FSTA?

No passado Fidelity MSCI COnsumer Staples Index ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 49.67 e -2.04% após os eventos corporativos.

Faixa diária
49.60 49.95
Faixa anual
47.45 52.95
Fechamento anterior
49.67
Open
49.71
Bid
49.91
Ask
50.21
Low
49.60
High
49.95
Volume
234
Mudança diária
0.48%
Mudança mensal
-2.63%
Mudança de 6 meses
-2.42%
Mudança anual
-2.04%
30 setembro, terça-feira
10:00
USD
Discurso de Jefferson, Governador do Fed
Atu.
Projeç.
Prév.
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 (Anual)
Atu.
1.8%
Projeç.
1.7%
Prév.
2.1%
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 sem ajuste sazonal (Mensal)
Atu.
-0.3%
Projeç.
-0.4%
Prév.
0.0%
13:45
USD
Barômetro de Negócios de Chicago
Atu.
Projeç.
45.8
Prév.
41.5
14:00
USD
Ofertas de Emprego JOLTs
Atu.
Projeç.
7.326 milh
Prév.
7.181 milh
14:00
USD
EUA - Confiança do Consumidor Conference Board (CB)
Atu.
94.2
Projeç.
100.7
Prév.
97.8