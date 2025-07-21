- Aperçu
FSTA: Fidelity MSCI COnsumer Staples Index ETF
Le taux de change de FSTA a changé de 0.14% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 49.35 et à un maximum de 49.67.
Suivez la dynamique Fidelity MSCI COnsumer Staples Index ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action FSTA aujourd'hui ?
L'action Fidelity MSCI COnsumer Staples Index ETF est cotée à 49.67 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.14%, a clôturé hier à 49.60 et son volume d'échange a atteint 146. Le graphique en temps réel du cours de FSTA présente ces mises à jour.
L'action Fidelity MSCI COnsumer Staples Index ETF verse-t-elle des dividendes ?
Fidelity MSCI COnsumer Staples Index ETF est actuellement valorisé à 49.67. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également -2.51% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de FSTA.
Comment acheter des actions FSTA ?
Vous pouvez acheter des actions Fidelity MSCI COnsumer Staples Index ETF au cours actuel de 49.67. Les ordres sont généralement placés à proximité de 49.67 ou de 49.97, le 146 et le 0.49% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de FSTA sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action FSTA ?
Investir dans Fidelity MSCI COnsumer Staples Index ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 47.45 - 52.95 et le prix actuel 49.67. Beaucoup comparent -3.10% et -2.89% avant de passer des ordres à 49.67 ou 49.97. Consultez le graphique du cours de FSTA en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF ?
Le cours le plus élevé de Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF l'année dernière était 52.95. Au cours de 47.45 - 52.95, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 49.60 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Fidelity MSCI COnsumer Staples Index ETF sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF ?
Le cours le plus bas de Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA) sur l'année a été 47.45. Sa comparaison avec 49.67 et 47.45 - 52.95 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de FSTA sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action FSTA a-t-elle été divisée ?
Fidelity MSCI COnsumer Staples Index ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 49.60 et -2.51% après les opérations sur titres.
- 49.60
- 49.43
- 49.67
- 49.97
- 49.35
- 49.67
- 146
- 0.14%
- -3.10%
- -2.89%
- -2.51%
- Act
- 1.8%
- 1.7%
- 2.1%
- Act
- -0.3%
- -0.4%
- 0.0%
- Act
-
- 45.8
- 41.5
- Act
-
- 7.326 M
- 7.181 M
- Act
- 94.2
- 100.7
- 97.8