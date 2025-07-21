CotationsSections
Devises / FSTA
Retour à Actions

FSTA: Fidelity MSCI COnsumer Staples Index ETF

49.67 USD 0.07 (0.14%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de FSTA a changé de 0.14% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 49.35 et à un maximum de 49.67.

Suivez la dynamique Fidelity MSCI COnsumer Staples Index ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

FSTA Nouvelles

Foire Aux Questions

Quel est le prix de l'action FSTA aujourd'hui ?

L'action Fidelity MSCI COnsumer Staples Index ETF est cotée à 49.67 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.14%, a clôturé hier à 49.60 et son volume d'échange a atteint 146. Le graphique en temps réel du cours de FSTA présente ces mises à jour.

L'action Fidelity MSCI COnsumer Staples Index ETF verse-t-elle des dividendes ?

Fidelity MSCI COnsumer Staples Index ETF est actuellement valorisé à 49.67. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également -2.51% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de FSTA.

Comment acheter des actions FSTA ?

Vous pouvez acheter des actions Fidelity MSCI COnsumer Staples Index ETF au cours actuel de 49.67. Les ordres sont généralement placés à proximité de 49.67 ou de 49.97, le 146 et le 0.49% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de FSTA sur le graphique en direct dès aujourd'hui.

Comment investir dans l'action FSTA ?

Investir dans Fidelity MSCI COnsumer Staples Index ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 47.45 - 52.95 et le prix actuel 49.67. Beaucoup comparent -3.10% et -2.89% avant de passer des ordres à 49.67 ou 49.97. Consultez le graphique du cours de FSTA en temps réel et les variations quotidiennes.

Quels sont les prix les plus élevés de l'action Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF ?

Le cours le plus élevé de Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF l'année dernière était 52.95. Au cours de 47.45 - 52.95, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 49.60 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Fidelity MSCI COnsumer Staples Index ETF sur le graphique en temps réel.

Quels sont les prix les plus bas de l'action Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF ?

Le cours le plus bas de Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA) sur l'année a été 47.45. Sa comparaison avec 49.67 et 47.45 - 52.95 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de FSTA sur le graphique en direct pour plus de détails.

Quand l'action FSTA a-t-elle été divisée ?

Fidelity MSCI COnsumer Staples Index ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 49.60 et -2.51% après les opérations sur titres.

Range quotidien
49.35 49.67
Range Annuel
47.45 52.95
Clôture Précédente
49.60
Ouverture
49.43
Bid
49.67
Ask
49.97
Plus Bas
49.35
Plus Haut
49.67
Volume
146
Changement quotidien
0.14%
Changement Mensuel
-3.10%
Changement à 6 Mois
-2.89%
Changement Annuel
-2.51%
30 septembre, mardi
10:00
USD
Discours du gouverneur Jefferson de la Réserve Fédérale
Act
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 ans/a
Act
1.8%
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 n.s.a. m/m
Act
-0.3%
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
Baromètre des entreprises MNI Chicago
Act
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offres d’emploi JOLTS
Act
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indice CB de confiance des consommateurs
Act
94.2
Fcst
100.7
Prev
97.8