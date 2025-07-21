クォートセクション
通貨 / FSTA
FSTA: Fidelity MSCI COnsumer Staples Index ETF

49.88 USD 0.21 (0.42%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

FSTAの今日の為替レートは、0.42%変化しました。日中、通貨は1あたり49.60の安値と49.93の高値で取引されました。

Fidelity MSCI COnsumer Staples Index ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

FSTA株の現在の価格は？

Fidelity MSCI COnsumer Staples Index ETFの株価は本日49.88です。0.42%内で取引され、前日の終値は49.67、取引量は188に達しました。FSTAのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Fidelity MSCI COnsumer Staples Index ETFの株は配当を出しますか？

Fidelity MSCI COnsumer Staples Index ETFの現在の価格は49.88です。配当方針は会社によりますが、投資家は-2.10%やUSDにも注目します。FSTAの動きはライブチャートで確認できます。

FSTA株を買う方法は？

Fidelity MSCI COnsumer Staples Index ETFの株は現在49.88で購入可能です。注文は通常49.88または50.18付近で行われ、188や0.34%が市場の動きを示します。FSTAの最新情報はライブチャートで確認できます。

FSTA株に投資する方法は？

Fidelity MSCI COnsumer Staples Index ETFへの投資では、年間の値幅47.45 - 52.95と現在の49.88を考慮します。注文は多くの場合49.88や50.18で行われる前に、-2.69%や-2.48%と比較されます。FSTAの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETFの株の最高値は？

Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETFの過去1年の最高値は52.95でした。47.45 - 52.95内で株価は大きく変動し、49.67と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Fidelity MSCI COnsumer Staples Index ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETFの株の最低値は？

Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF(FSTA)の年間最安値は47.45でした。現在の49.88や47.45 - 52.95と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。FSTAの動きはライブチャートで確認できます。

FSTAの株式分割はいつ行われましたか？

Fidelity MSCI COnsumer Staples Index ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、49.67、-2.10%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
49.60 49.93
1年のレンジ
47.45 52.95
以前の終値
49.67
始値
49.71
買値
49.88
買値
50.18
安値
49.60
高値
49.93
出来高
188
1日の変化
0.42%
1ヶ月の変化
-2.69%
6ヶ月の変化
-2.48%
1年の変化
-2.10%
