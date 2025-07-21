- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
FSTA: Fidelity MSCI COnsumer Staples Index ETF
FSTAの今日の為替レートは、0.42%変化しました。日中、通貨は1あたり49.60の安値と49.93の高値で取引されました。
Fidelity MSCI COnsumer Staples Index ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FSTA News
- Should You Invest in the Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA)?
- Could Rate Cuts, Economic Resiliency Spark An End-Of-Year Rally?
- Retail Sales Up 0.6% In August, Higher Than Expected
- Earnings Offer Evidence That U.S. Stocks Can Keep On Keepin' On
- Here's Why It's Time to Revisit Consumer Staples ETFs
- U.S. Economic Boom Or Bust? Indicators Every Investor Needs To Watch
- Income Investors: Don’t Stretch For Equity Yield
- Fuller, Smith & Turner launches new share buyback program
- Fuller’s concludes buyback program, extends with additional 1 million shares
- U.S. Inflation Trends And Consumer Behavior
- Q2 2025 U.S. Retail Scorecard – Update August 20, 2025
- A Dynamic Market Creates New Sectoral Diversification Opportunities
- Unstapled: Size Does Not Equal Safety
- Support For Stocks Builds Despite Mixed Data
- Consumer Health In The Spotlight Ahead Of Key Retail Earnings Reports
- Real Retail Sales Continue To Run
- Retail Sales Up 0.5% In July, Slightly Lower Than Expected
- Retail Investors Boost U.S. Equity Buying, Institutions Slow Stock Selling In July
- KXI ETF: The Global Case For Consumer Staples (NYSEARCA:KXI)
- Q2 2025 U.S. Retail Preview: Retailers Shift Supply Chains Amid Tariff Pressures
- VDC: A Balance Of Stability And Growth (NYSEARCA:VDC)
- Should You Invest in the Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA)?
- Fuller shareholders approve all resolutions at annual meeting
- Fuller, Smith & Turner director’s son purchases B shares
よくあるご質問
FSTA株の現在の価格は？
Fidelity MSCI COnsumer Staples Index ETFの株価は本日49.88です。0.42%内で取引され、前日の終値は49.67、取引量は188に達しました。FSTAのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Fidelity MSCI COnsumer Staples Index ETFの株は配当を出しますか？
Fidelity MSCI COnsumer Staples Index ETFの現在の価格は49.88です。配当方針は会社によりますが、投資家は-2.10%やUSDにも注目します。FSTAの動きはライブチャートで確認できます。
FSTA株を買う方法は？
Fidelity MSCI COnsumer Staples Index ETFの株は現在49.88で購入可能です。注文は通常49.88または50.18付近で行われ、188や0.34%が市場の動きを示します。FSTAの最新情報はライブチャートで確認できます。
FSTA株に投資する方法は？
Fidelity MSCI COnsumer Staples Index ETFへの投資では、年間の値幅47.45 - 52.95と現在の49.88を考慮します。注文は多くの場合49.88や50.18で行われる前に、-2.69%や-2.48%と比較されます。FSTAの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETFの株の最高値は？
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETFの過去1年の最高値は52.95でした。47.45 - 52.95内で株価は大きく変動し、49.67と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Fidelity MSCI COnsumer Staples Index ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETFの株の最低値は？
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF(FSTA)の年間最安値は47.45でした。現在の49.88や47.45 - 52.95と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。FSTAの動きはライブチャートで確認できます。
FSTAの株式分割はいつ行われましたか？
Fidelity MSCI COnsumer Staples Index ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、49.67、-2.10%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 49.67
- 始値
- 49.71
- 買値
- 49.88
- 買値
- 50.18
- 安値
- 49.60
- 高値
- 49.93
- 出来高
- 188
- 1日の変化
- 0.42%
- 1ヶ月の変化
- -2.69%
- 6ヶ月の変化
- -2.48%
- 1年の変化
- -2.10%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 1.8%
- 期待
- 1.7%
- 前
- 2.1%
- 実際
- -0.3%
- 期待
- -0.4%
- 前
- 0.0%
- 実際
-
- 期待
- 45.8
- 前
- 41.5
- 実際
-
- 期待
- 7.326 M
- 前
- 7.181 M
- 実際
- 94.2
- 期待
- 100.7
- 前
- 97.8