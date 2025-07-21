- Übersicht
FSTA: Fidelity MSCI COnsumer Staples Index ETF
Der Wechselkurs von FSTA hat sich für heute um 0.40% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 49.60 bis zu einem Hoch von 49.95 gehandelt.
Verfolgen Sie die Fidelity MSCI COnsumer Staples Index ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
FSTA News
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von FSTA heute?
Die Aktie von Fidelity MSCI COnsumer Staples Index ETF (FSTA) notiert heute bei 49.87. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.40% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 49.67 und das Handelsvolumen erreichte 255. Das Live-Chart von FSTA zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie FSTA Dividenden?
Fidelity MSCI COnsumer Staples Index ETF wird derzeit mit 49.87 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -2.12% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von FSTA zu verfolgen.
Wie kaufe ich FSTA-Aktien?
Sie können Aktien von Fidelity MSCI COnsumer Staples Index ETF (FSTA) zum aktuellen Kurs von 49.87 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 49.87 oder 50.17 platziert, während 255 und 0.32% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von FSTA auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in FSTA-Aktien?
Bei einer Investition in Fidelity MSCI COnsumer Staples Index ETF müssen die jährliche Spanne 47.45 - 52.95 und der aktuelle Kurs 49.87 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -2.71% und -2.50%, bevor sie Orders zu 49.87 oder 50.17 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von FSTA.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF?
Der höchste Kurs von Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA) im vergangenen Jahr lag bei 52.95. Innerhalb von 47.45 - 52.95 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 49.67 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Fidelity MSCI COnsumer Staples Index ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF?
Der niedrigste Kurs von Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA) im Laufe des Jahres betrug 47.45. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 49.87 und der Spanne 47.45 - 52.95 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von FSTA live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von FSTA statt?
Fidelity MSCI COnsumer Staples Index ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 49.67 und -2.12% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 49.67
- Eröffnung
- 49.71
- Bid
- 49.87
- Ask
- 50.17
- Tief
- 49.60
- Hoch
- 49.95
- Volumen
- 255
- Tagesänderung
- 0.40%
- Monatsänderung
- -2.71%
- 6-Monatsänderung
- -2.50%
- Jahresänderung
- -2.12%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 1.8%
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
- -0.3%
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
- 94.2
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.8