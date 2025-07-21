- Panorámica
FSTA: Fidelity MSCI COnsumer Staples Index ETF
El tipo de cambio de FSTA de hoy ha cambiado un 0.42%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 49.60, mientras que el máximo ha alcanzado 49.93.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Fidelity MSCI COnsumer Staples Index ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
FSTA News
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de FSTA hoy?
Fidelity MSCI COnsumer Staples Index ETF (FSTA) se evalúa hoy en 49.88. El instrumento se negocia dentro de 0.42%; el cierre de ayer ha sido 49.67 y el volumen comercial ha alcanzado 188. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios FSTA en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Fidelity MSCI COnsumer Staples Index ETF?
Fidelity MSCI COnsumer Staples Index ETF se evalúa actualmente en 49.88. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean -2.10% y USD. Monitoree los movimientos de FSTA en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de FSTA?
Puede comprar acciones de Fidelity MSCI COnsumer Staples Index ETF (FSTA) al precio actual de 49.88. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 49.88 o 50.18, mientras que 188 y 0.34% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de FSTA en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de FSTA?
Invertir en Fidelity MSCI COnsumer Staples Index ETF implica tener en cuenta el rango anual 47.45 - 52.95 y el precio actual 49.88. Muchos comparan -2.69% y -2.48% antes de colocar órdenes en 49.88 o 50.18. Estudie los cambios diarios de precios de FSTA en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF?
El precio más alto de Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA) en el último año ha sido 52.95. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 47.45 - 52.95, una comparación con 49.67 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Fidelity MSCI COnsumer Staples Index ETF en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF?
El precio más bajo de Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA) para el año ha sido 47.45. La comparación con los actuales 49.88 y 47.45 - 52.95 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de FSTA en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de FSTA?
En el pasado, Fidelity MSCI COnsumer Staples Index ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 49.67 y -2.10% después de las acciones corporativas.
- 49.67
- 49.71
- 49.88
- 50.18
- 49.60
- 49.93
- 188
- 0.42%
- -2.69%
- -2.48%
- -2.10%
- Prev.
- 1.8%
- 1.7%
- 2.1%
- -0.3%
- -0.4%
- 0.0%
- 45.8
- 41.5
- 7.326 M
- 7.181 M
- 94.2
- 100.7
- 97.8