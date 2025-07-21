- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
FSTA: Fidelity MSCI COnsumer Staples Index ETF
Il tasso di cambio FSTA ha avuto una variazione del 0.14% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 49.35 e ad un massimo di 49.67.
Segui le dinamiche di Fidelity MSCI COnsumer Staples Index ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FSTA News
- Should You Invest in the Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA)?
- Could Rate Cuts, Economic Resiliency Spark An End-Of-Year Rally?
- Retail Sales Up 0.6% In August, Higher Than Expected
- Earnings Offer Evidence That U.S. Stocks Can Keep On Keepin' On
- Here's Why It's Time to Revisit Consumer Staples ETFs
- U.S. Economic Boom Or Bust? Indicators Every Investor Needs To Watch
- Income Investors: Don’t Stretch For Equity Yield
- Fuller, Smith & Turner launches new share buyback program
- Fuller’s concludes buyback program, extends with additional 1 million shares
- U.S. Inflation Trends And Consumer Behavior
- Q2 2025 U.S. Retail Scorecard – Update August 20, 2025
- A Dynamic Market Creates New Sectoral Diversification Opportunities
- Unstapled: Size Does Not Equal Safety
- Support For Stocks Builds Despite Mixed Data
- Consumer Health In The Spotlight Ahead Of Key Retail Earnings Reports
- Real Retail Sales Continue To Run
- Retail Sales Up 0.5% In July, Slightly Lower Than Expected
- Retail Investors Boost U.S. Equity Buying, Institutions Slow Stock Selling In July
- KXI ETF: The Global Case For Consumer Staples (NYSEARCA:KXI)
- Q2 2025 U.S. Retail Preview: Retailers Shift Supply Chains Amid Tariff Pressures
- VDC: A Balance Of Stability And Growth (NYSEARCA:VDC)
- Should You Invest in the Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA)?
- Fuller shareholders approve all resolutions at annual meeting
- Fuller, Smith & Turner director’s son purchases B shares
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni FSTA oggi?
Oggi le azioni Fidelity MSCI COnsumer Staples Index ETF sono prezzate a 49.67. Viene scambiato all'interno di 0.14%, la chiusura di ieri è stata 49.60 e il volume degli scambi ha raggiunto 146. Il grafico dei prezzi in tempo reale di FSTA mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Fidelity MSCI COnsumer Staples Index ETF pagano dividendi?
Fidelity MSCI COnsumer Staples Index ETF è attualmente valutato a 49.67. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -2.51% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di FSTA.
Come acquistare azioni FSTA?
Puoi acquistare azioni Fidelity MSCI COnsumer Staples Index ETF al prezzo attuale di 49.67. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 49.67 o 49.97, mentre 146 e 0.49% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di FSTA sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni FSTA?
Investire in Fidelity MSCI COnsumer Staples Index ETF implica considerare l'intervallo annuale 47.45 - 52.95 e il prezzo attuale 49.67. Molti confrontano -3.10% e -2.89% prima di effettuare ordini su 49.67 o 49.97. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di FSTA con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF?
Il prezzo massimo di Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF nell'ultimo anno è stato 52.95. All'interno di 47.45 - 52.95, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 49.60 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Fidelity MSCI COnsumer Staples Index ETF utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF?
Il prezzo più basso di Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA) nel corso dell'anno è stato 47.45. Confrontandolo con gli attuali 49.67 e 47.45 - 52.95 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda FSTA muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di FSTA?
Fidelity MSCI COnsumer Staples Index ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 49.60 e -2.51%.
- Chiusura Precedente
- 49.60
- Apertura
- 49.43
- Bid
- 49.67
- Ask
- 49.97
- Minimo
- 49.35
- Massimo
- 49.67
- Volume
- 146
- Variazione giornaliera
- 0.14%
- Variazione Mensile
- -3.10%
- Variazione Semestrale
- -2.89%
- Variazione Annuale
- -2.51%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8