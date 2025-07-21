FSTA: Fidelity MSCI COnsumer Staples Index ETF
今日FSTA汇率已更改0.14%。当日，交易品种以低点49.35和高点49.67进行交易。
关注Fidelity MSCI COnsumer Staples Index ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
常见问题解答
FSTA股票今天的价格是多少？
Fidelity MSCI COnsumer Staples Index ETF股票今天的定价为49.67。它在0.14%范围内交易，昨天的收盘价为49.60，交易量达到146。FSTA的实时价格图表显示了这些更新。
Fidelity MSCI COnsumer Staples Index ETF股票是否支付股息？
Fidelity MSCI COnsumer Staples Index ETF目前的价值为49.67。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-2.51%和USD。实时查看图表以跟踪FSTA走势。
如何购买FSTA股票？
您可以以49.67的当前价格购买Fidelity MSCI COnsumer Staples Index ETF股票。订单通常设置在49.67或49.97附近，而146和0.49%显示市场活动。立即关注FSTA的实时图表更新。
如何投资FSTA股票？
投资Fidelity MSCI COnsumer Staples Index ETF需要考虑年度范围47.45 - 52.95和当前价格49.67。许多人在以49.67或49.97下订单之前，会比较-3.10%和。实时查看FSTA价格图表，了解每日变化。
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF的最高价格是52.95。在47.45 - 52.95内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Fidelity MSCI COnsumer Staples Index ETF的绩效。
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF股票的最低价格是多少？
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF（FSTA）的最低价格为47.45。将其与当前的49.67和47.45 - 52.95进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FSTA在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
FSTA股票是什么时候拆分的？
Fidelity MSCI COnsumer Staples Index ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、49.60和-2.51%中可见。
