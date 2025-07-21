报价部分
FSTA: Fidelity MSCI COnsumer Staples Index ETF

49.67 USD 0.07 (0.14%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日FSTA汇率已更改0.14%。当日，交易品种以低点49.35和高点49.67进行交易。

关注Fidelity MSCI COnsumer Staples Index ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

FSTA新闻

常见问题解答

FSTA股票今天的价格是多少？

Fidelity MSCI COnsumer Staples Index ETF股票今天的定价为49.67。它在0.14%范围内交易，昨天的收盘价为49.60，交易量达到146。FSTA的实时价格图表显示了这些更新。

Fidelity MSCI COnsumer Staples Index ETF股票是否支付股息？

Fidelity MSCI COnsumer Staples Index ETF目前的价值为49.67。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-2.51%和USD。实时查看图表以跟踪FSTA走势。

如何购买FSTA股票？

您可以以49.67的当前价格购买Fidelity MSCI COnsumer Staples Index ETF股票。订单通常设置在49.67或49.97附近，而146和0.49%显示市场活动。立即关注FSTA的实时图表更新。

如何投资FSTA股票？

投资Fidelity MSCI COnsumer Staples Index ETF需要考虑年度范围47.45 - 52.95和当前价格49.67。许多人在以49.67或49.97下订单之前，会比较-3.10%和。实时查看FSTA价格图表，了解每日变化。

Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF的最高价格是52.95。在47.45 - 52.95内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Fidelity MSCI COnsumer Staples Index ETF的绩效。

Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF股票的最低价格是多少？

Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF（FSTA）的最低价格为47.45。将其与当前的49.67和47.45 - 52.95进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FSTA在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

FSTA股票是什么时候拆分的？

Fidelity MSCI COnsumer Staples Index ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、49.60和-2.51%中可见。

日范围
49.35 49.67
年范围
47.45 52.95
前一天收盘价
49.60
开盘价
49.43
卖价
49.67
买价
49.97
最低价
49.35
最高价
49.67
交易量
146
日变化
0.14%
月变化
-3.10%
6个月变化
-2.89%
年变化
-2.51%
30 九月, 星期二
10:00
USD
美联储理事Jefferson讲话
实际值
预测值
前值
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20个城市房价综合指数年率 y/y
实际值
1.8%
预测值
1.7%
前值
2.1%
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20座大城市房价综合指数 n.s.a.月率 m/m
实际值
-0.3%
预测值
-0.4%
前值
0.0%
13:45
USD
MNI芝加哥商业晴雨表
实际值
预测值
45.8
前值
41.5
14:00
USD
JOLTS 职位空缺
实际值
预测值
7.326 M
前值
7.181 M
14:00
USD
CB消费者信心指数
实际值
94.2
预测值
100.7
前值
97.8