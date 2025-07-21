- Обзор рынка
FSTA: Fidelity MSCI COnsumer Staples Index ETF
Курс FSTA за сегодня изменился на 0.14%. При этом минимальная цена на торгах достигала 49.35, а максимальная — 49.67.
Следите за динамикой Fidelity MSCI COnsumer Staples Index ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости FSTA
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций FSTA сегодня?
Fidelity MSCI COnsumer Staples Index ETF (FSTA) сегодня оценивается на уровне 49.67. Инструмент торгуется в пределах 0.14%, вчерашнее закрытие составило 49.60, а торговый объем достиг 146. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FSTA в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Fidelity MSCI COnsumer Staples Index ETF?
Fidelity MSCI COnsumer Staples Index ETF в настоящее время оценивается в 49.67. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -2.51% и USD. Отслеживайте движения FSTA на графике в реальном времени.
Как купить акции FSTA?
Вы можете купить акции Fidelity MSCI COnsumer Staples Index ETF (FSTA) по текущей цене 49.67. Ордера обычно размещаются около 49.67 или 49.97, тогда как 146 и 0.49% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FSTA на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции FSTA?
Инвестирование в Fidelity MSCI COnsumer Staples Index ETF предполагает учет годового диапазона 47.45 - 52.95 и текущей цены 49.67. Многие сравнивают -3.10% и -2.89% перед размещением ордеров на 49.67 или 49.97. Изучайте ежедневные изменения цены FSTA на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF?
Самая высокая цена Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA) за последний год составила 52.95. Акции заметно колебались в пределах 47.45 - 52.95, сравнение с 49.60 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Fidelity MSCI COnsumer Staples Index ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF?
Самая низкая цена Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA) за год составила 47.45. Сравнение с текущими 49.67 и 47.45 - 52.95 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FSTA во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций FSTA?
В прошлом Fidelity MSCI COnsumer Staples Index ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 49.60 и -2.51% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 49.60
- Open
- 49.43
- Bid
- 49.67
- Ask
- 49.97
- Low
- 49.35
- High
- 49.67
- Объем
- 146
- Дневное изменение
- 0.14%
- Месячное изменение
- -3.10%
- 6-месячное изменение
- -2.89%
- Годовое изменение
- -2.51%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 1.8%
- Прог.
- 1.7%
- Пред.
- 2.1%
- Акт.
- -0.3%
- Прог.
- -0.4%
- Пред.
- 0.0%
- Акт.
-
- Прог.
- 45.8
- Пред.
- 41.5
- Акт.
-
- Прог.
- 7.326 млн
- Пред.
- 7.181 млн
- Акт.
- 94.2
- Прог.
- 100.7
- Пред.
- 97.8