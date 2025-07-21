КотировкиРазделы
FSTA: Fidelity MSCI COnsumer Staples Index ETF

49.67 USD 0.07 (0.14%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс FSTA за сегодня изменился на 0.14%. При этом минимальная цена на торгах достигала 49.35, а максимальная — 49.67.

Следите за динамикой Fidelity MSCI COnsumer Staples Index ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций FSTA сегодня?

Fidelity MSCI COnsumer Staples Index ETF (FSTA) сегодня оценивается на уровне 49.67. Инструмент торгуется в пределах 0.14%, вчерашнее закрытие составило 49.60, а торговый объем достиг 146. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FSTA в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Fidelity MSCI COnsumer Staples Index ETF?

Fidelity MSCI COnsumer Staples Index ETF в настоящее время оценивается в 49.67. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -2.51% и USD. Отслеживайте движения FSTA на графике в реальном времени.

Как купить акции FSTA?

Вы можете купить акции Fidelity MSCI COnsumer Staples Index ETF (FSTA) по текущей цене 49.67. Ордера обычно размещаются около 49.67 или 49.97, тогда как 146 и 0.49% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FSTA на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции FSTA?

Инвестирование в Fidelity MSCI COnsumer Staples Index ETF предполагает учет годового диапазона 47.45 - 52.95 и текущей цены 49.67. Многие сравнивают -3.10% и -2.89% перед размещением ордеров на 49.67 или 49.97. Изучайте ежедневные изменения цены FSTA на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF?

Самая высокая цена Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA) за последний год составила 52.95. Акции заметно колебались в пределах 47.45 - 52.95, сравнение с 49.60 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Fidelity MSCI COnsumer Staples Index ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF?

Самая низкая цена Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA) за год составила 47.45. Сравнение с текущими 49.67 и 47.45 - 52.95 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FSTA во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций FSTA?

В прошлом Fidelity MSCI COnsumer Staples Index ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 49.60 и -2.51% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
49.35 49.67
Годовой диапазон
47.45 52.95
Предыдущее закрытие
49.60
Open
49.43
Bid
49.67
Ask
49.97
Low
49.35
High
49.67
Объем
146
Дневное изменение
0.14%
Месячное изменение
-3.10%
6-месячное изменение
-2.89%
Годовое изменение
-2.51%
30 сентября, вторник
10:00
USD
Выступление управляющего ФРС Джефферсона
Акт.
Прог.
Пред.
13:00
USD
Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 г/г
Акт.
1.8%
Прог.
1.7%
Пред.
2.1%
13:00
USD
Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 без учета сезонных колебаний м/м
Акт.
-0.3%
Прог.
-0.4%
Пред.
0.0%
13:45
USD
Бизнес-барометр Чикаго от MNI
Акт.
Прог.
45.8
Пред.
41.5
14:00
USD
Число открытых вакансий на рынке труда
Акт.
Прог.
7.326 млн
Пред.
7.181 млн
14:00
USD
Индекс доверия потребителей от CB
Акт.
94.2
Прог.
100.7
Пред.
97.8