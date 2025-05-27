Moedas / EXP
EXP: Eagle Materials Inc
231.64 USD 1.49 (0.65%)
Setor: Materiais-primas Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do EXP para hoje mudou para 0.65%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 230.01 e o mais alto foi 233.54.
Veja a dinâmica do par de moedas Eagle Materials Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
EXP Notícias
- Eagle Materials: Near-Term Weakness Is Expected (Downgrade) (NYSE:EXP)
- JPMorgan sees 15% average upside for U.S. construction materials stocks
- Tracking Seth Klarman's Baupost Group Holdings - Q2 2025 Update
- Eagle Materials to dual list on NYSE Texas as founding member
- Eagle Materials stock price target raised to $246 by Stifel on strong results
- Eagle Materials stock price target raised to $245 from $230 at Loop Capital
- Eagle Materials Inc. (EXP) Q1 2026 Earnings Call Transcript
- Compared to Estimates, Eagle Materials (EXP) Q1 Earnings: A Look at Key Metrics
- Eagle Materials Q1 2026 slides: Record revenue offset by declining EPS
- Eagle Materials (EXP) Q1 Earnings and Revenues Top Estimates
- Eagle Reports Record Q1 Revenue
- Eagle Materials beats estimates with record revenue, shares rise
- Eagle Materials (EXP) Q1 Earnings Preview: What You Should Know Beyond the Headline Estimates
- Jefferies raises Builders FirstSource stock price target to $148 on resilient margins
- Knife River: Lower Volume In Tons Sold May Be Offset By Current Valuation (NYSE:KNF)
- Oppenheimer lowers Builders FirstSource stock price target on housing slowdown
- Eagle Materials: Headwinds Remain (NYSE:EXP)
- Eagle Materials stock hits 52-week low at $195.78
- Builders FirstSource Stock Hits 52-Week Low at $103.8 Amid Market Challenges
- Eagle Materials stock hits 52-week low at $200.7
- Citi cuts Eagle Materials target to $230, keeps neutral stance
- Tracking Seth Klarman's Baupost Group Holdings - Q1 2025 Update
- Builders FirstSource Declassifies Board, Limits Officer Liability
- Truist maintains $280 target on Eagle Materials stock
Faixa diária
230.01 233.54
Faixa anual
192.07 321.94
- Fechamento anterior
- 230.15
- Open
- 233.54
- Bid
- 231.64
- Ask
- 231.94
- Low
- 230.01
- High
- 233.54
- Volume
- 8
- Mudança diária
- 0.65%
- Mudança mensal
- 1.84%
- Mudança de 6 meses
- 5.12%
- Mudança anual
- -17.88%
