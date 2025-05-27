Devises / EXP
EXP: Eagle Materials Inc
231.18 USD 4.98 (2.11%)
Secteur: Matériaux de base Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de EXP a changé de -2.11% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 230.97 et à un maximum de 236.32.
Suivez la dynamique Eagle Materials Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Range quotidien
230.97 236.32
Range Annuel
192.07 321.94
- Clôture Précédente
- 236.16
- Ouverture
- 236.32
- Bid
- 231.18
- Ask
- 231.48
- Plus Bas
- 230.97
- Plus Haut
- 236.32
- Volume
- 592
- Changement quotidien
- -2.11%
- Changement Mensuel
- 1.64%
- Changement à 6 Mois
- 4.91%
- Changement Annuel
- -18.04%
20 septembre, samedi