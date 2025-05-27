CotationsSections
Devises / EXP
Retour à Actions

EXP: Eagle Materials Inc

231.18 USD 4.98 (2.11%)
Secteur: Matériaux de base Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de EXP a changé de -2.11% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 230.97 et à un maximum de 236.32.

Suivez la dynamique Eagle Materials Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

EXP Nouvelles

Range quotidien
230.97 236.32
Range Annuel
192.07 321.94
Clôture Précédente
236.16
Ouverture
236.32
Bid
231.18
Ask
231.48
Plus Bas
230.97
Plus Haut
236.32
Volume
592
Changement quotidien
-2.11%
Changement Mensuel
1.64%
Changement à 6 Mois
4.91%
Changement Annuel
-18.04%
20 septembre, samedi