통화 / EXP
EXP: Eagle Materials Inc
231.18 USD 4.98 (2.11%)
부문: 기본 재료 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
EXP 환율이 오늘 -2.11%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 230.97이고 고가는 236.32이었습니다.
Eagle Materials Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
EXP News
- Eagle Materials: Near-Term Weakness Is Expected (Downgrade) (NYSE:EXP)
- JPMorgan sees 15% average upside for U.S. construction materials stocks
- Tracking Seth Klarman's Baupost Group Holdings - Q2 2025 Update
- Eagle Materials to dual list on NYSE Texas as founding member
- Eagle Materials stock price target raised to $246 by Stifel on strong results
- Eagle Materials stock price target raised to $245 from $230 at Loop Capital
- Eagle Materials Inc. (EXP) Q1 2026 Earnings Call Transcript
- Compared to Estimates, Eagle Materials (EXP) Q1 Earnings: A Look at Key Metrics
- Eagle Materials Q1 2026 slides: Record revenue offset by declining EPS
- Eagle Materials (EXP) Q1 Earnings and Revenues Top Estimates
- Eagle Reports Record Q1 Revenue
- Eagle Materials beats estimates with record revenue, shares rise
- Eagle Materials (EXP) Q1 Earnings Preview: What You Should Know Beyond the Headline Estimates
- Jefferies raises Builders FirstSource stock price target to $148 on resilient margins
- Knife River: Lower Volume In Tons Sold May Be Offset By Current Valuation (NYSE:KNF)
- Oppenheimer lowers Builders FirstSource stock price target on housing slowdown
- Eagle Materials: Headwinds Remain (NYSE:EXP)
- Eagle Materials stock hits 52-week low at $195.78
- Builders FirstSource Stock Hits 52-Week Low at $103.8 Amid Market Challenges
- Eagle Materials stock hits 52-week low at $200.7
- Citi cuts Eagle Materials target to $230, keeps neutral stance
- Tracking Seth Klarman's Baupost Group Holdings - Q1 2025 Update
- Builders FirstSource Declassifies Board, Limits Officer Liability
- Truist maintains $280 target on Eagle Materials stock
일일 변동 비율
230.97 236.32
년간 변동
192.07 321.94
- 이전 종가
- 236.16
- 시가
- 236.32
- Bid
- 231.18
- Ask
- 231.48
- 저가
- 230.97
- 고가
- 236.32
- 볼륨
- 592
- 일일 변동
- -2.11%
- 월 변동
- 1.64%
- 6개월 변동
- 4.91%
- 년간 변동율
- -18.04%
