EXP: Eagle Materials Inc
233.82 USD 1.04 (0.44%)
Сектор: Сырье Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс EXP за сегодня изменился на -0.44%. При этом минимальная цена на торгах достигала 231.61, а максимальная — 236.13.
Следите за динамикой Eagle Materials Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
231.61 236.13
Годовой диапазон
192.07 321.94
- Предыдущее закрытие
- 234.86
- Open
- 236.13
- Bid
- 233.82
- Ask
- 234.12
- Low
- 231.61
- High
- 236.13
- Объем
- 714
- Дневное изменение
- -0.44%
- Месячное изменение
- 2.80%
- 6-месячное изменение
- 6.11%
- Годовое изменение
- -17.10%
