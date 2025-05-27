КотировкиРазделы
EXP: Eagle Materials Inc

233.82 USD 1.04 (0.44%)
Сектор: Сырье Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс EXP за сегодня изменился на -0.44%. При этом минимальная цена на торгах достигала 231.61, а максимальная — 236.13.

Следите за динамикой Eagle Materials Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
231.61 236.13
Годовой диапазон
192.07 321.94
Предыдущее закрытие
234.86
Open
236.13
Bid
233.82
Ask
234.12
Low
231.61
High
236.13
Объем
714
Дневное изменение
-0.44%
Месячное изменение
2.80%
6-месячное изменение
6.11%
Годовое изменение
-17.10%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.