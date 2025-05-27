QuotesSections
EXP: Eagle Materials Inc

232.94 USD 1.92 (0.82%)
Sector: Basic Materials Base: US Dollar Profit currency: US Dollar

EXP exchange rate has changed by -0.82% for today. During the day, the instrument was traded at a low of 231.61 and at a high of 233.57.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Daily Range
231.61 233.57
Year Range
192.07 321.94
Previous Close
234.86
Open
232.37
Bid
232.94
Ask
233.24
Low
231.61
High
233.57
Volume
229
Daily Change
-0.82%
Month Change
2.41%
6 Months Change
5.71%
Year Change
-17.41%
16 September, Tuesday
12:30
USD
Retail Sales m/m
Act
0.6%
Fcst
-0.3%
Prev
0.6%
12:30
USD
Core Retail Sales m/m
Act
0.7%
Fcst
0.0%
Prev
0.4%
12:30
USD
Retail Control m/m
Act
0.7%
Fcst
-0.2%
Prev
0.5%
12:30
USD
Import Price Index m/m
Act
Fcst
0.3%
Prev
0.4%
12:30
USD
Export Price Index m/m
Act
Fcst
0.1%
Prev
0.1%
13:15
USD
Fed Industrial Production m/m
Act
0.1%
Fcst
0.0%
Prev
-0.4%
13:15
USD
Fed Industrial Production y/y
Act
0.9%
Fcst
1.6%
Prev
1.4%
14:00
USD
Business Inventories m/m
Act
0.2%
Fcst
0.1%
Prev
0.2%
14:00
USD
Retail Inventories m/m
Act
0.2%
Fcst
0.2%
Prev
0.2%
14:00
USD
Retail Inventories excl. Autos m/m
Act
0.1%
Fcst
Prev
0.1%
17:00
USD
20-Year Bond Auction
Act
4.613%
Fcst
Prev
4.876%