EXP: Eagle Materials Inc
236.16 USD 6.01 (2.61%)
Sektor: Grundstoffe Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von EXP hat sich für heute um 2.61% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 230.01 bis zu einem Hoch von 238.09 gehandelt.
Verfolgen Sie die Eagle Materials Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
230.01 238.09
Jahresspanne
192.07 321.94
- Vorheriger Schlusskurs
- 230.15
- Eröffnung
- 233.54
- Bid
- 236.16
- Ask
- 236.46
- Tief
- 230.01
- Hoch
- 238.09
- Volumen
- 679
- Tagesänderung
- 2.61%
- Monatsänderung
- 3.82%
- 6-Monatsänderung
- 7.17%
- Jahresänderung
- -16.27%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K