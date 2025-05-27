货币 / EXP
EXP: Eagle Materials Inc
233.82 USD 1.04 (0.44%)
版块: 基础材料 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日EXP汇率已更改-0.44%。当日，交易品种以低点231.61和高点236.13进行交易。
关注Eagle Materials Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
EXP新闻
- Eagle Materials: Near-Term Weakness Is Expected (Downgrade) (NYSE:EXP)
- JPMorgan sees 15% average upside for U.S. construction materials stocks
- Tracking Seth Klarman's Baupost Group Holdings - Q2 2025 Update
- Eagle Materials to dual list on NYSE Texas as founding member
- Eagle Materials stock price target raised to $246 by Stifel on strong results
- Eagle Materials stock price target raised to $245 from $230 at Loop Capital
- Eagle Materials Inc. (EXP) Q1 2026 Earnings Call Transcript
- Compared to Estimates, Eagle Materials (EXP) Q1 Earnings: A Look at Key Metrics
- Eagle Materials Q1 2026 slides: Record revenue offset by declining EPS
- Eagle Materials (EXP) Q1 Earnings and Revenues Top Estimates
- Eagle Reports Record Q1 Revenue
- Eagle Materials beats estimates with record revenue, shares rise
- Eagle Materials (EXP) Q1 Earnings Preview: What You Should Know Beyond the Headline Estimates
- Jefferies raises Builders FirstSource stock price target to $148 on resilient margins
- Knife River: Lower Volume In Tons Sold May Be Offset By Current Valuation (NYSE:KNF)
- Oppenheimer lowers Builders FirstSource stock price target on housing slowdown
- Eagle Materials: Headwinds Remain (NYSE:EXP)
- Eagle Materials stock hits 52-week low at $195.78
- Builders FirstSource Stock Hits 52-Week Low at $103.8 Amid Market Challenges
- Eagle Materials stock hits 52-week low at $200.7
- Citi cuts Eagle Materials target to $230, keeps neutral stance
- Tracking Seth Klarman's Baupost Group Holdings - Q1 2025 Update
- Builders FirstSource Declassifies Board, Limits Officer Liability
- Truist maintains $280 target on Eagle Materials stock
日范围
231.61 236.13
年范围
192.07 321.94
- 前一天收盘价
- 234.86
- 开盘价
- 236.13
- 卖价
- 233.82
- 买价
- 234.12
- 最低价
- 231.61
- 最高价
- 236.13
- 交易量
- 714
- 日变化
- -0.44%
- 月变化
- 2.80%
- 6个月变化
- 6.11%
- 年变化
- -17.10%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值