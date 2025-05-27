Dövizler / EXP
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
EXP: Eagle Materials Inc
231.18 USD 4.98 (2.11%)
Sektör: Temel materyaller Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
EXP fiyatı bugün -2.11% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 230.97 ve Yüksek fiyatı olarak 236.32 aralığında işlem gördü.
Eagle Materials Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
EXP haberleri
- Eagle Materials: Near-Term Weakness Is Expected (Downgrade) (NYSE:EXP)
- JPMorgan sees 15% average upside for U.S. construction materials stocks
- Tracking Seth Klarman's Baupost Group Holdings - Q2 2025 Update
- Eagle Materials to dual list on NYSE Texas as founding member
- Eagle Materials stock price target raised to $246 by Stifel on strong results
- Eagle Materials stock price target raised to $245 from $230 at Loop Capital
- Eagle Materials Inc. (EXP) Q1 2026 Earnings Call Transcript
- Compared to Estimates, Eagle Materials (EXP) Q1 Earnings: A Look at Key Metrics
- Eagle Materials Q1 2026 slides: Record revenue offset by declining EPS
- Eagle Materials (EXP) Q1 Earnings and Revenues Top Estimates
- Eagle Reports Record Q1 Revenue
- Eagle Materials beats estimates with record revenue, shares rise
- Eagle Materials (EXP) Q1 Earnings Preview: What You Should Know Beyond the Headline Estimates
- Jefferies raises Builders FirstSource stock price target to $148 on resilient margins
- Knife River: Lower Volume In Tons Sold May Be Offset By Current Valuation (NYSE:KNF)
- Oppenheimer lowers Builders FirstSource stock price target on housing slowdown
- Eagle Materials: Headwinds Remain (NYSE:EXP)
- Eagle Materials stock hits 52-week low at $195.78
- Builders FirstSource Stock Hits 52-Week Low at $103.8 Amid Market Challenges
- Eagle Materials stock hits 52-week low at $200.7
- Citi cuts Eagle Materials target to $230, keeps neutral stance
- Tracking Seth Klarman's Baupost Group Holdings - Q1 2025 Update
- Builders FirstSource Declassifies Board, Limits Officer Liability
- Truist maintains $280 target on Eagle Materials stock
Günlük aralık
230.97 236.32
Yıllık aralık
192.07 321.94
- Önceki kapanış
- 236.16
- Açılış
- 236.32
- Satış
- 231.18
- Alış
- 231.48
- Düşük
- 230.97
- Yüksek
- 236.32
- Hacim
- 592
- Günlük değişim
- -2.11%
- Aylık değişim
- 1.64%
- 6 aylık değişim
- 4.91%
- Yıllık değişim
- -18.04%
21 Eylül, Pazar