EXP: Eagle Materials Inc

231.18 USD 4.98 (2.11%)
Sektör: Temel materyaller Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

EXP fiyatı bugün -2.11% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 230.97 ve Yüksek fiyatı olarak 236.32 aralığında işlem gördü.

Eagle Materials Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
230.97 236.32
Yıllık aralık
192.07 321.94
Önceki kapanış
236.16
Açılış
236.32
Satış
231.18
Alış
231.48
Düşük
230.97
Yüksek
236.32
Hacim
592
Günlük değişim
-2.11%
Aylık değişim
1.64%
6 aylık değişim
4.91%
Yıllık değişim
-18.04%
21 Eylül, Pazar