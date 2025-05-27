通貨 / EXP
EXP: Eagle Materials Inc
236.16 USD 6.01 (2.61%)
セクター: 基本資料 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
EXPの今日の為替レートは、2.61%変化しました。日中、通貨は1あたり230.01の安値と238.09の高値で取引されました。
Eagle Materials Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
EXP News
1日のレンジ
230.01 238.09
1年のレンジ
192.07 321.94
- 以前の終値
- 230.15
- 始値
- 233.54
- 買値
- 236.16
- 買値
- 236.46
- 安値
- 230.01
- 高値
- 238.09
- 出来高
- 679
- 1日の変化
- 2.61%
- 1ヶ月の変化
- 3.82%
- 6ヶ月の変化
- 7.17%
- 1年の変化
- -16.27%
