EXP: Eagle Materials Inc
230.15 USD 3.67 (1.57%)
Sector: Materias Primas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de EXP de hoy ha cambiado un -1.57%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 229.14, mientras que el máximo ha alcanzado 242.90.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Eagle Materials Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
229.14 242.90
Rango anual
192.07 321.94
- Cierres anteriores
- 233.82
- Open
- 234.82
- Bid
- 230.15
- Ask
- 230.45
- Low
- 229.14
- High
- 242.90
- Volumen
- 935
- Cambio diario
- -1.57%
- Cambio mensual
- 1.18%
- Cambio a 6 meses
- 4.44%
- Cambio anual
- -18.40%
