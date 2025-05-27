CotizacionesSecciones
Divisas / EXP
Volver a Acciones

EXP: Eagle Materials Inc

230.15 USD 3.67 (1.57%)
Sector: Materias Primas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de EXP de hoy ha cambiado un -1.57%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 229.14, mientras que el máximo ha alcanzado 242.90.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Eagle Materials Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Gráfico a pantalla completa
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

EXP News

Rango diario
229.14 242.90
Rango anual
192.07 321.94
Cierres anteriores
233.82
Open
234.82
Bid
230.15
Ask
230.45
Low
229.14
High
242.90
Volumen
935
Cambio diario
-1.57%
Cambio mensual
1.18%
Cambio a 6 meses
4.44%
Cambio anual
-18.40%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B