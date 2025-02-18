Moedas / ESLA
ESLA: Estrella Immunopharma Inc
1.15 USD 0.02 (1.71%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do ESLA para hoje mudou para -1.71%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 1.14 e o mais alto foi 1.19.
Veja a dinâmica do par de moedas Estrella Immunopharma Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
ESLA Notícias
- Estrella Immunopharma opens new trial site for cancer therapy
- Estrella Immunopharma secures $3.35 million in PIPE financing
- Estrella Immunopharma Initiates Second Cohort and Doses First Patient in STARLIGHT-1 Trial of EB103 in Advanced B-Cell Non-Hodgkin’s Lymphomas
- This aTyr Pharma Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 5 Initiations For Tuesday - enGene Holdings (NASDAQ:ENGN), aTyr Pharma (NASDAQ:ATYR)
Faixa diária
1.14 1.19
Faixa anual
0.63 1.78
- Fechamento anterior
- 1.17
- Open
- 1.19
- Bid
- 1.15
- Ask
- 1.45
- Low
- 1.14
- High
- 1.19
- Volume
- 67
- Mudança diária
- -1.71%
- Mudança mensal
- 8.49%
- Mudança de 6 meses
- 27.78%
- Mudança anual
- -2.54%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
- $49.2 bilh
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $151.0 bilh