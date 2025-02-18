通貨 / ESLA
ESLA: Estrella Immunopharma Inc
1.12 USD 0.05 (4.27%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
ESLAの今日の為替レートは、-4.27%変化しました。日中、通貨は1あたり1.12の安値と1.19の高値で取引されました。
Estrella Immunopharma Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
ESLA News
- Estrella Immunopharma opens new trial site for cancer therapy
- Estrella Immunopharma secures $3.35 million in PIPE financing
- Estrella Immunopharma Initiates Second Cohort and Doses First Patient in STARLIGHT-1 Trial of EB103 in Advanced B-Cell Non-Hodgkin’s Lymphomas
- This aTyr Pharma Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 5 Initiations For Tuesday - enGene Holdings (NASDAQ:ENGN), aTyr Pharma (NASDAQ:ATYR)
1日のレンジ
1.12 1.19
1年のレンジ
0.63 1.78
- 以前の終値
- 1.17
- 始値
- 1.19
- 買値
- 1.12
- 買値
- 1.42
- 安値
- 1.12
- 高値
- 1.19
- 出来高
- 85
- 1日の変化
- -4.27%
- 1ヶ月の変化
- 5.66%
- 6ヶ月の変化
- 24.44%
- 1年の変化
- -5.08%
