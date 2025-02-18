Валюты / ESLA
ESLA: Estrella Immunopharma Inc
1.12 USD 0.07 (6.67%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ESLA за сегодня изменился на 6.67%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.04, а максимальная — 1.13.
Следите за динамикой Estrella Immunopharma Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости ESLA
- Estrella Immunopharma opens new trial site for cancer therapy
- Estrella Immunopharma secures $3.35 million in PIPE financing
- Estrella Immunopharma Initiates Second Cohort and Doses First Patient in STARLIGHT-1 Trial of EB103 in Advanced B-Cell Non-Hodgkin’s Lymphomas
- This aTyr Pharma Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 5 Initiations For Tuesday - enGene Holdings (NASDAQ:ENGN), aTyr Pharma (NASDAQ:ATYR)
Дневной диапазон
1.04 1.13
Годовой диапазон
0.63 1.78
- Предыдущее закрытие
- 1.05
- Open
- 1.08
- Bid
- 1.12
- Ask
- 1.42
- Low
- 1.04
- High
- 1.13
- Объем
- 143
- Дневное изменение
- 6.67%
- Месячное изменение
- 5.66%
- 6-месячное изменение
- 24.44%
- Годовое изменение
- -5.08%
