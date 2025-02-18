Devises / ESLA
ESLA: Estrella Immunopharma Inc
1.11 USD 0.01 (0.89%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de ESLA a changé de -0.89% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 1.10 et à un maximum de 1.17.
Suivez la dynamique Estrella Immunopharma Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
ESLA Nouvelles
- Estrella Immunopharma opens new trial site for cancer therapy
- Estrella Immunopharma secures $3.35 million in PIPE financing
- Estrella Immunopharma Initiates Second Cohort and Doses First Patient in STARLIGHT-1 Trial of EB103 in Advanced B-Cell Non-Hodgkin’s Lymphomas
- This aTyr Pharma Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 5 Initiations For Tuesday - enGene Holdings (NASDAQ:ENGN), aTyr Pharma (NASDAQ:ATYR)
Range quotidien
1.10 1.17
Range Annuel
0.63 1.78
- Clôture Précédente
- 1.12
- Ouverture
- 1.16
- Bid
- 1.11
- Ask
- 1.41
- Plus Bas
- 1.10
- Plus Haut
- 1.17
- Volume
- 39
- Changement quotidien
- -0.89%
- Changement Mensuel
- 4.72%
- Changement à 6 Mois
- 23.33%
- Changement Annuel
- -5.93%
20 septembre, samedi