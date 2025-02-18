통화 / ESLA
ESLA: Estrella Immunopharma Inc
1.11 USD 0.01 (0.89%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
ESLA 환율이 오늘 -0.89%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 1.10이고 고가는 1.17이었습니다.
Estrella Immunopharma Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
ESLA News
- Estrella Immunopharma opens new trial site for cancer therapy
- Estrella Immunopharma secures $3.35 million in PIPE financing
- Estrella Immunopharma Initiates Second Cohort and Doses First Patient in STARLIGHT-1 Trial of EB103 in Advanced B-Cell Non-Hodgkin’s Lymphomas
- This aTyr Pharma Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 5 Initiations For Tuesday - enGene Holdings (NASDAQ:ENGN), aTyr Pharma (NASDAQ:ATYR)
일일 변동 비율
1.10 1.17
년간 변동
0.63 1.78
- 이전 종가
- 1.12
- 시가
- 1.16
- Bid
- 1.11
- Ask
- 1.41
- 저가
- 1.10
- 고가
- 1.17
- 볼륨
- 39
- 일일 변동
- -0.89%
- 월 변동
- 4.72%
- 6개월 변동
- 23.33%
- 년간 변동율
- -5.93%
20 9월, 토요일