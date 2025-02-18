Divisas / ESLA
ESLA: Estrella Immunopharma Inc
1.17 USD 0.05 (4.46%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de ESLA de hoy ha cambiado un 4.46%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 1.14, mientras que el máximo ha alcanzado 1.23.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Estrella Immunopharma Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ESLA News
- Estrella Immunopharma opens new trial site for cancer therapy
- Estrella Immunopharma secures $3.35 million in PIPE financing
- Estrella Immunopharma Initiates Second Cohort and Doses First Patient in STARLIGHT-1 Trial of EB103 in Advanced B-Cell Non-Hodgkin’s Lymphomas
- This aTyr Pharma Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 5 Initiations For Tuesday - enGene Holdings (NASDAQ:ENGN), aTyr Pharma (NASDAQ:ATYR)
Rango diario
1.14 1.23
Rango anual
0.63 1.78
- Cierres anteriores
- 1.12
- Open
- 1.14
- Bid
- 1.17
- Ask
- 1.47
- Low
- 1.14
- High
- 1.23
- Volumen
- 106
- Cambio diario
- 4.46%
- Cambio mensual
- 10.38%
- Cambio a 6 meses
- 30.00%
- Cambio anual
- -0.85%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B