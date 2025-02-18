货币 / ESLA
ESLA: Estrella Immunopharma Inc
1.17 USD 0.05 (4.46%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日ESLA汇率已更改4.46%。当日，交易品种以低点1.17和高点1.18进行交易。
关注Estrella Immunopharma Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
ESLA新闻
- Estrella Immunopharma opens new trial site for cancer therapy
- Estrella Immunopharma secures $3.35 million in PIPE financing
- Estrella Immunopharma Initiates Second Cohort and Doses First Patient in STARLIGHT-1 Trial of EB103 in Advanced B-Cell Non-Hodgkin’s Lymphomas
- This aTyr Pharma Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 5 Initiations For Tuesday - enGene Holdings (NASDAQ:ENGN), aTyr Pharma (NASDAQ:ATYR)
日范围
1.17 1.18
年范围
0.63 1.78
- 前一天收盘价
- 1.12
- 开盘价
- 1.18
- 卖价
- 1.17
- 买价
- 1.47
- 最低价
- 1.17
- 最高价
- 1.18
- 交易量
- 16
- 日变化
- 4.46%
- 月变化
- 10.38%
- 6个月变化
- 30.00%
- 年变化
- -0.85%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值